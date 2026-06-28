사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

이엘리야가 은은한 컬러감의 스타일링과 자연스러운 포즈로 청순하면서도 몽환적인 분위기를 선보이며 팬들의 시선을 사로잡았다.이엘리야는 최근 자신의 인스타그램에 별도의 멘트 없이 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이엘리야는 화이트 톤의 실내 공간에서 벽에 가볍게 기대 선 채 카메라를 바라보지 않고 시선을 옆으로 두고 있다. 핑크빛 오프숄더 블라우스 위에 라벤더 컬러 슬리브리스 톱을 레이어드한 스타일링과 화이트 팬츠가 부드러운 색감을 이루고, 한쪽으로 길게 늘어뜨린 헤어스타일이 어우러지며 차분하면서도 여성스러운 분위기를 완성했다. 뒤편 선반에는 여러 권의 잡지가 진열돼 있어 공간에 감각적인 포인트를 더했다.이어진 사진에서는 이엘리야가 같은 공간의 화이트 벤치에 걸터앉아 두 손을 짚은 채 아래를 바라보고 있다. 볼륨감 있는 화이트 카고 팬츠와 화이트 부츠를 함께 매치해 전체적으로 통일감 있는 스타일링을 완성했고, 창가를 통해 들어오는 자연광이 담백한 공간과 어우러지며 한층 부드러운 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "나의 이상향", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "so pretty", "여신이엘리야씨", "얼굴이 반쪽이 됐네" 등의 댓글을 달았다.한편 이엘리야는 1990년생으로 36세다. 이엘리야는 지난 2013년 tvN 드라마 '빠스껫볼' 주연으로 데뷔했다. 이후 KBS2 '쌈, 마이웨이', JTBC '미스 함무라비', SBS '황후의 품격' 등 인기 드라마에 출연해 왔다. 최근 이엘리야는 TV조선 '미스트롯4'에서 뛰어난 가창력을 선보였다. 그리고 tvN '세이렌'에서도 강렬한 연기를 선보였다.한국예술고등학교 연극영화과를 졸업한 이엘리야는 서울예술대 연기과에 수석 입학한 것으로 알려져 있다. 최근에는 고려대학교 심리융합과학대학원에 재학하며 학업에 깊은 관심을 보이고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr