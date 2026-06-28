사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

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사진=유튜브 '요정재형'

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정재형이 개그맨 김원훈 성공에 감탄했다.28일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '2PM 도쿄돔 콘서트 간 김에 꽉- 눌러 담은 시부야에 숨어있는 어른들의 아지트'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 일본으로 출국하던 정재형은 공항에서 개그맨 김원훈을 우연히 마주했고, 두 사람은 쉴 틈 없는 입담으로 웃음을 안겼다.이날 김원훈은 "추성훈 형 유튜브 촬영 때문에 일본에 간다"고 근황을 전했다. 이에 정재형은 "너 요즘 너무 잘 나가더라. 성공했어. 축하해"라며 진심 어린 축하를 건넸다.김원훈은 "요정재형 나오고 나서부터 갑자기 승승장구하는 느낌이다. 일도 많이 들어오고 있다"고 자랑했다. 정재형은 "그래서 요즘 일부러 나와서 가만히 있는 거냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.김원훈은 "아니다. 오늘도 거울 준비하고 팬티도 신경 써서 왔다"고 말해 현장을 폭소케 했다.정재형은 "오늘 오후 5시면 일이 끝난다. 술 먹고 놀 거니까 시간 되면 잠깐 보자"고 즉석에서 약속을 제안했지만, 김원훈은 "저희는 하코네에서 촬영한다"고 아쉬워했다.공항 곳곳에서는 김원훈을 알아보는 팬들의 모습도 이어졌다. 정재형은 취재진과 팬들이 몰린 모습을 보며 "저기 나온 기자들이 다 너 때문에 나온 거니?"라고 물었고, 김원훈은 "제가 몇 명 불렀어요"라며 너스레를 떨었다.이어 정재형이 "팬들에게 둘러싸여 이쪽으로 도망온 것 아니냐"고 묻자 김원훈은 "그래도 대중분들의 사랑을 받고 있으니까 당연히 해야 될 도리죠"라고 답하며 팬들을 향한 고마운 마음을 전했다.두 사람은 사진 요청 횟수를 두고도 유쾌한 신경전을 벌였다. 김원훈은 "형은 아까 사진 요청을 두 번 받으셨고 저는 지금까지 네 번 받았다. 제가 더블 스코어로 앞서고 있다. 분발 좀 해달라"고 자신감을 드러냈다.이에 정재형은 "왜 이런데 상을 못 받았지?"라고 농담을 던졌고, 김원훈은 "그 얘기 하지 마세요. 부모님도 속상해하는 이야기"라며 손사래를 쳤다. 이어 "상에 대한 욕심은 없다. 받아도 감동이 올 것 같지는 않다"고 솔직한 생각을 밝혀 웃음을 안겼다.두 사람의 입담은 비행기 탑승 직전까지 이어졌다. 정재형이 자신의 좌석이 "55A"라고 밝히자 김원훈은 "이코노미면 완전 꼬리 칸이시네요"라고 놀렸다. 이어 자신은 비즈니스석을 이용한다며 "저는 들어가자마자 바로 앉을 것 같다"고 말해 정재형을 놀라게 했다.이를 들은 정재형은 웃음을 터뜨리며 "확실히 성공했네"라고 인정했다. 비즈니스석에 안즌 김원훈은 마지막까지 "혹시 슬리퍼 필요하시면 제가 이따 드리겠습니다"라고 장난을 건네며 특유의 예능감을 발휘했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr