사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

'나는솔로' 31기 정희가 화이트와 스카이블루 컬러를 활용한 여름 스타일링으로 청량한 분위기를 선보이며 시선을 사로잡았다.31기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "6월 끝자락🩵🤍좋은사람+좋아하는 음식+좋은날씨=오늘"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 정희는 화이트 튜브톱과 와이드 팬츠를 착용한 채 하늘색 셔츠를 어깨에 걸치고 벽돌길 위를 돌아보며 미소를 짓고 있다. 선글라스를 머리 위에 올린 스타일링과 블랙 슬리퍼를 매치한 모습이 한여름의 가벼운 분위기를 더했다.이어진 사진에서는 31기 정희가 같은 장소에서 한 손을 높이 들어 올리고 다른 손으로 볼을 감싼 채 밝게 웃고 있다. 어깨를 드러낸 셔츠와 자연스럽게 늘어뜨린 토트백이 어우러지며 경쾌한 분위기를 완성했고 나무가 늘어선 거리 풍경과 함께 담긴 모습이 시선을 끌었다.또 다른 사진에서는 31기 정희가 거울 앞에서 휴대전화를 들어 셀카를 촬영하고 있다. 화이트 튜브톱과 하늘색 셔츠, 화이트 팬츠를 그대로 매치한 가운데 목걸이와 선글라스가 은은한 포인트를 더하며 깔끔한 스타일링을 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "핫걸", "너무 예뻐", "화이팅", "넘예뿌", "매일 이쁘기에요" 등의 댓글을 달았다.앞서 정희는 '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널에서 진행된 라이브 방송에서 '나는솔로' 방송 첫 화가 나간 직후 온라인상에서 화제가 된 본인의 과한 화장법에 대해 솔직하게 입을 열었다. 정희는 화면에 담긴 자신의 모습을 직접 확인하고 특히 속눈썹 메이크업이 과하다거나 다소 거북하다는 시청자들의 쏟아지는 피드백을 실시간으로 접하며 이를 확실히 인지하게 됐다고 설명했다.정희가 화장법을 전격적으로 바꾸게 된 계기는 철저히 시청자들과의 소통과 객관적인 모니터링 덕분이었다. 원래 정희는 "스스로에게 가장 잘 어울리는 화장 스타일이라고 판단해 해당 화장법을 오랫동안 고수해 왔으나 많은 시청자가 이로 인해 불편함을 느낄 줄은 미처 상상하지 못했다"며 미안한 마음을 전했다. 이어 정희는 "첫 방송을 본 직후 거울을 보고 곧바로 자신의 속눈썹을 과감하게 잡아 뜯어내며 메이크업 스타일을 즉각적으로 수정했다"고 밝혀 현장에 큰 웃음을 안겼다.한편 1993년생인 정희는 독일에서 유학했으며 자동차 디자이너 일을 하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr