사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

권은비가 여름 햇살이 가득한 야외 공간에서 청량한 스타일링과 싱그러운 분위기를 담은 근황 사진으로 시선을 사로잡았다.권은비는 최근 자신의 인스타그램에 "올여름엔, 리얼 하이볼"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 권은비는 야외 테라스 의자에 앉아 노란색 캔 음료를 입가에 가까이 든 채 옆을 바라보고 있다. 화이트 퍼프소매 블라우스와 블랙 도트 패턴의 쇼트팬츠를 매치한 스타일링이 산뜻한 분위기를 더했고 자연스럽게 웨이브를 준 긴 헤어와 편안한 포즈가 어우러지며 여름 감성을 한층 돋보이게 했다.이어진 사진에서는 권은비가 노란색 캔 음료 세 개를 품에 안은 채 카메라를 바라보고 있다. 또렷한 눈빛과 은은한 미소가 시선을 끌었고, 다양한 종류의 캔 음료가 함께 담기며 밝고 경쾌한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서는 권은비가 양손에 각각 캔 음료를 들고 창가 앞에 앉아 있다. 유리창에 비친 모습과 따뜻한 햇살이 함께 담겼고 한쪽 아래에 놓인 캔 음료까지 더해져 여유로운 여름 오후의 분위기를 자연스럽게 전했다.마지막 사진에서는 권은비가 야외 데크를 걸으며 노란색 캔 음료를 손에 든 채 뒤를 돌아 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 건물과 초록 식물이 어우러진 배경 속에서 화이트 블라우스와 도트 패턴 쇼트팬츠가 산뜻한 분위기를 더하며 밝은 여름 무드를 완성했다.이를 본 팬들은 "은비 누나 넘 예뻐", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "우아 완전 여신이에요 누나", "은비야 영원히 사랑해", "레몬 여신이네" 등의 댓글을 달았다.한편 1995년생인 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr