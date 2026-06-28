전현무와 이영표가 첫 월드컵 중계 이후 방송에서 미처 전하지 못한 뒷이야기를 공개한다./사진=텐아시아DB

전현무와 이영표가 첫 월드컵 중계 이후 방송에서 미처 전하지 못한 뒷이야기를 공개한다./사진제공=KBS2

전현무와 이영표가 첫 월드컵 중계 이후 방송에서 미처 전하지 못한 뒷이야기를 공개한다.오는 28일 방송되는 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 대한민국과 남아프리카공화국 경기 중계를 위해 멕시코 몬테레이를 찾은 전현무의 비하인드가 공개된다.앞서 전현무는 지난 25일 열린 대한민국과 남아프리카공화국 경기에서 첫 월드컵 캐스터에 도전했다. 이를 위해 하루 2시간만 잠을 자며 중계 연습에 매진했던 그는 핼쑥해진 모습과 쉰 목소리로 화제를 모으기도 했다.경기 종료 후 멕시코 현지에서는 전현무를 비롯해 이영표, 이경규, 정호영, 양준혁이 첫 중계 소감과 경기 뒷이야기를 나눴다.먼저 이영표는 "죄송합니다. 이겼어야 했는데"라며 축구인을 대표해 사과의 뜻을 전했다. 전현무는 "나는 슛을 외치다 내 목이 쉴 줄 알았다"며 "그러나 전반 5분 이후부터 아무런 일이 일어나지 않았다"라고 말해 쉽지 않았던 첫 중계 소감을 털어놨다. 이경규 역시 "그동안 수많은 경기를 응원했지만 이런 일도 있구나 싶었다"며 아쉬움을 전했다.이영표는 경기 중 화제가 된 "골을 넣고 싶은 자 센터로 들어가라"는 해설에 대해서도 입을 열었다. 그는 "원래는 일하지 않은 자 먹지도 말라인데 내가 바꾼 것"이라며 "하나를 뽑을 수 없을 정도의 총체적 문제였다. 구조가 없었고, 목적이 없었고, 왜 뛰어야 하는지 확인하기 힘든 경기였다. 10년 넘게 중계했지만 가장 해설하기 어렵고, 설명하기 어렵고, 이해하기 어려운 경기였다"라고 평가했다.이경규는 대한민국 벤치 바로 뒤에서 경기를 지켜봤던 당시를 떠올렸다. 그는 "우리가 응원하는 자리가 대한민국 벤치 바로 뒤였다. 민재가 교체 후에 들어온 후 흥분된 모습을 바로 앞에서 봤다"며 김민재 교체 당시 현장 분위기를 생생하게 전했다.마지막으로 이영표는 "이번 경기는 중계하는 사람에게도 극상이었다"며 "나의 첫 해설은 20점이었으나 전현무의 중계는 80점이었다. 이 정도의 중계라면 대한민국의 모든 스포츠 중계를 다 할 수 있을 것 같다"라고 전현무를 격려했다. 이어 "우리가 더 열심히 해야겠구나 하고 책임감을 느낀다"라고 덧붙였다.앞서 전현무의 첫 월드컵 중계는 일부 시청자들 사이에서 아쉬움을 남기기도 했다. 경기 흐름과 전술 분석보다 선수들의 특징을 반복해 언급하는 장면이 이어졌고, 선수 이름을 제때 부르지 못하거나 플레이 상황을 놓치는 모습도 있었다. 전반 내내 답답한 경기력이 이어졌음에도 "전반처럼만 하면 된다", "잘하고 있다"는 취지의 발언을 해 공감을 얻지 못했다는 반응도 나왔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr