가수 린이 이수와 이혼을 결심한 뒤 가장 먼저 백지영에게 이를 털어놓고 싶었던 이유를 고백한다./사진=텐아시아DB

가수 린이 이수와 이혼을 결심한 뒤 가장 먼저 백지영에게 이를 털어놓고 싶었던 이유를 고백한다./사진제공=SBS

가수 린이 이수와 이혼을 결심한 뒤 가장 먼저 백지영에게 이를 털어놓고 싶었던 이유를 고백한다.28일 방송되는 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 20년 우정을 이어온 린과 백지영의 특별한 만남이 공개된다.최근 린은 절친 백지영과 함께 외출에 나섰다. 육아에 전념하느라 최신 유행에 다소 둔감해진 백지영을 위해 린은 MZ세대 사이에서 인기를 끌고 있는 젤리슈즈 꾸미기, 이른바 '젤꾸'를 소개했다.처음에는 "나는 그런 거 잘 모른다"며 시큰둥한 반응을 보였던 백지영은 다양한 젤리슈즈 액세서리를 보자 "이런 세상이 있었냐", "눈 돌아간다"며 달라진 모습을 보였다. 이어 린이 준비한 신조어 퀴즈에서도 예상 밖의 답변을 내놓으며 웃음을 안겼다.린은 이혼을 결심한 뒤 주변 사람들에게 이를 알리기까지의 심경도 솔직하게 털어놓는다. 린은 가장 먼저 백지영에게 이혼 사실을 전하고 싶었다며 백지영, 윤종신, 김범수 등 동료들과 함께한 자리에서 처음으로 이혼 소식을 고백했다고 밝혔다.특히 "할 말 있다"는 린의 말을 들은 윤종신이 예상 밖의 반응을 보였다고 전해 궁금증을 더한다. 백지영 역시 절친한 동생의 이혼 고백을 처음 들었을 당시의 심경을 회상하며 진심 어린 마음을 전했다.린과 백지영의 20년 우정이 담긴 이야기는 이날 오후 9시 방송되는 '미우새'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr