백지영이 올해 10살이 된 딸 하임의 근황을 공개한다./사진=백지영 SNS

백지영이 올해 10살이 된 딸 하임의 근황을 공개한다./사진제공=SBS

1976년생 가수 백지영이 올해 10살이 된 딸 하임의 근황을 공개한다.28일 방송되는 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 백지영이 딸 하임의 성장 이야기를 전한다.백지영은 올해 10살이 된 딸이 "남편 정석원을 닮아 또래보다 키가 15cm가량 크다"고 밝혔다. 이어 "발 사이즈도 나와 똑같다"며 훌쩍 자란 딸의 근황을 전해 모두를 놀라게 한다.대한민국 대표 발라드 가수인 엄마와 달리 "딸은 노래에 재능이 아예 없다"며 솔직한 이야기도 털어놓는다. 또한 연상연하 부모의 9살 나이 차이를 자연스럽게 받아들이던 하임이 최근 만 50세가 된 엄마의 나이를 실감한 뒤 보인 반응도 공개한다.백지영과 린의 20년 우정도 함께 그려진다. 린은 최신 유행인 젤리슈즈 꾸미기, 이른바 '젤꾸'를 소개하며 백지영의 일일 트렌드 가이드로 나선다. 처음에는 "나는 그런 거 잘 모른다"며 관심 없는 반응을 보이던 백지영은 다양한 액세서리를 접한 뒤 "이런 세상이 있었냐", "눈 돌아간다"며 흥미를 보였고, 신조어 퀴즈에서는 예상 밖의 오답을 연발해 웃음을 자아냈다.백지영과 딸 하임의 이야기는 28일 오후 9시 방송되는 '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr