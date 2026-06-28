사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 황광희가 공백기의 진짜 이유와 유재석을 향한 서운함을 솔직하게 털어놨다.28일 방송된 SBS '런닝맨'에는 배우 이세희와 방송인 황광희가 게스트로 출연해 '값진 신세계' 레이스를 펼쳤다.이날 오랜만에 지상파 예능에 모습을 드러낸 황광희는 시작부터 한층 화려해진 비주얼과 특유의 입담으로 웃음을 안겼다.지예은은 황광희를 보자 "잘생겨지셨다"고 반겼고, 황광희는 "그럼 배우 대하듯이 해달라"고 너스레를 떨었다. 하지만 곧 "눈화장이 저보다 진하시다"는 지적이 나오자 "기선제압 장난 아니다"라며 당황한 반응을 보여 폭소를 자아냈다.유재석은 "한동안 예능 안 한다고 하지 않았냐"고 물었고, 양세찬은 "연예인병 걸렸다는 소문이 많이 돌았다"고 농담을 던졌다.이에 황광희는 "연예인병 걸렸다고 하더라. 그런데 사실 인기가 너무 고팠다"며 "요즘 길을 다니다 보면 '왜 TV에 안 나오냐', '유재석이 버렸냐'는 이야기를 많이 들었다"고 털어놨다.이어 유재석을 향해 "진짜 나 버린 거냐. 맨날 다른 동생들만 데리고 다니더라. 변우석 님도 데리고 다니고"라며 서운함을 토로해 현장을 웃음바다로 만들었다.유재석이 "왜 갑자기 연예인병이 온 거냐"고 묻자 황광희는 "저도 셀럽처럼 한번 살아보고 싶었다"고 솔직하게 고백했다."나름 핫한 콘서트도 다니고 코첼라도 직접 쫓아갔다"고 밝힌 황광희는 지드래곤을 인터뷰했던 일화까지 언급했다. 이를 들은 유재석은 "연예인병이 아니라 지디병이 걸린 것"이라고 받아쳐 모두를 폭소하게 했다.유재석은 "광희가 상황극을 못 한다"며 안타까움을 드러냈다. 불안감을 느낀 황광희는 제작진을 향해 "나 고정으로 느낌 안 오지 않나. 사람 안 부족하냐"면서 "노개런티로도 하겠다"며 예능 공백기 공포증을 드러냈다.그러면서도 "오늘 이렇게 하고 무슨 티오를 물어보나 싶다"고 자조해 안타까움을 자아냈다. 이를 지켜보던 지예은은 "오빠, 그럴 때도 있다"고 다독였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr