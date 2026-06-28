이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '이영자TV'

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방송인 이영자가 윤남노 셰프의 레스토랑에서 손님들에게 테이블마다 와인 1병씩을 선물했다.28일 '이영자TV' 채널에는 "처음부터 끝까지 다 주세요' 윤남노 식당 풀코스로 즐긴 이영자의 여름휴가"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 이영자는 최근 문을 연 윤남노 셰프의 레스토랑을 찾았다. 오픈 키친이 한눈에 들어오는 세련된 공간에는 손님들로 빈자리를 찾기 어려울 만큼 활기가 넘쳤다.이영자는 편안한 화이트 셔츠 차림으로 식당 곳곳을 둘러보며 설레는 표정을 감추지 못했다.함께한 일행의 생일을 맞아 특별한 식사를 준비한 그는 가격을 묻는 직원에게 망설임 없이 가장 고가의 샴페인을 주문했다. 이어 준비된 코스 메뉴도 모두 맛보겠다며 통 크게 주문을 이어가 현장을 놀라게 했다.이영자는 "개업 선물은 따로 못 가져왔지만 오늘 제대로 팔아드리는 게 선물인 것 같다"고 웃으며 윤남노 셰프를 응원했다.식사를 이어가던 중 그는 식당을 가득 메운 손님들에게도 깜짝 선물을 건넸다. "촬영 때문에 불편을 드릴 수도 있으니 대신 와인을 드리겠다"며 소믈리에를 불러 "테이블마다 한 병씩 주세요"라고 부탁한 것. 예상치 못한 선물에 식당 곳곳에서는 박수와 환호가 터져 나왔고 분위기는 한층 더 뜨겁게 달아올랐다.제작진마저 "너무 크게 쏘시는 것 아니냐"고 놀라자 이영자는 쑥스러운 듯 웃으며 "술 마시면 안 되는데 실수했다"고 너스레를 떨었다. 이어 "나는 정말 많은 사랑을 받으며 살았다. 내가 더 많이 베풀어야 한다"며 "나에게도, 저분들에게도 한여름 밤의 꿈같은 추억이"고 진심을 전했다.윤남노 셰프는 감사의 마음을 담아 메뉴판에 없는 특별 디저트를 직접 준비했다. '뱅존 사바용'이라는 프랑스식 크림 디저트라며 함양파랑 완두콩이 깔려있고, 전복 내장으로 만든 샴페인 소스라고 설명했다.이영자는 디저트 한입 먹어보 감탄하며 윤남노 셰프를 향해서도 애정을 드러냈다. "내가 많이 아낀다. 냉장고라도 하나 사주고 싶은 후배다"며 "셰프들을 리스펙한다"며 "내가 요리학원을 다녔는데 요리하시는 분들에 대한 내 예의였다. 요리는 예술이고 셰프는 그 예술을 만드는 사람"이라고 응원을 보냈다.함께 있던 셰프 역시 "가게 분위기가 이렇게 좋은 날은 처음이다. 매출도 최고를 찍고 있다"고 고마움을 전했고, 이영자는 "오늘은 휴가비를 쓰러 왔다. 나에게도 특별한 여름휴가였다"며 만족스러운 미소로 식사를 마무리했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr