이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '리천수'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '리천수'

2002 한일 월드컵 4강 멤버 이천수가 대한민국 축구대표팀의 경기력을 강하게 비판했다.지난 25일 이천수는 '리춘수' 채널을 통해 한국과 남아프리카공화국의 2026 북중미 월드컵 조별리그 경기를 돌아봤다. 이날 영상에는 이근호와 이을용도 게스트로 출연했다.영상에서 이천수는 "한국 축구를 보면서 너무 화가 났다"며 "월드컵은 쉽게 생각해서 나설 무대가 아닌데 아쉬움이 크다"고 안타까움을 내비쳤다.이어 선수들의 경기 태도를 언급하며 "예전에는 온몸에 쥐가 나도 끝까지 따라갔다"며 "누군가 제치고 들어오면 팬티를 잡고라도 막았을 것이다. 너무 쉽게 뚫리는 모습을 보며 실망했다"고 꼬집었다.또 "좋은 경기에서 욕을 먹는 상황이 너무 답답하다"며 "실력이 부족해도 끝까지 뛰면 팬들은 욕하지 않는다. 몸으로 부딪치는 축구를 해야 한다"고 강조했다.이근호 역시 "끝까지 버티는 투지가 더 필요하다"고 공감했고, 이을용도 "오늘은 선수들도 반성해야 한다"고 힘을 보탰다.하지만 선수들에게 쓴소리를 쏟아낸 것과 달리 홍명보 감독의 전술이나 경기 운영은 언급하지 않으면서 댓글창에는 "감독 이야기는 끝내 안 한다", "선수들만 탓한다"는 반응이 이어졌다.이천수와 이을용은 2002 한일 월드컵 당시 홍명보 감독과 함께 대표팀에서 활약한 인연이 있으며, 이근호 역시 홍명보호에서 뛰었다.한편 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 지난 25일(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아프리카공화국에 0 대 1로 패했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr