이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

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'사장님 귀는 당나귀 귀' 아나운서 엄지인이 새 프로필 사진으로 달라진 분위기를 드러냈다.28일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 엄지인 아나운서의 새 프로필 사진이 공개돼 출연진의 시선을 사로잡았다.공개된 사진 속 엄지인은 또렷한 이목구비와 매끈한 피부 표현, 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 배우를 연상케 하는 우아한 분위기를 자아냈다. 특히 은은한 광택이 감도는 브라운 새틴 드레스와 내추럴한 헤어스타일이 어우러지며 배우 프로필을 떠올리게 하는 세련된 무드를 완성했다.은은한 미소부터 카메라를 응시하는 시크한 표정까지 서로 다른 콘셉트를 담아낸 비주얼은 기존의 단정한 아나운서 이미지와는 또 다른 매력을 드러냈다.사진을 본 김숙은 "엄지인 보스가 프로필 사진을 찍어 화제다"라며 직접 화면에 띄웠다.이를 본 박명수는 "완전 다른 사람이다. 뭐하려고 찍은 거냐", 김숙 역시 "뭐 하는 거냐 이게"라고 연달아 반응하며 과감한 보정과 분위기 변신에 놀라움을 감추지 못했다.그러자 엄지인은 태연한 표정으로 "제가 원래 1년에 한 번씩 프로필 사진을 찍는다. 지난번에 못 보셨냐. 장원영 닮았다고"라고 말하며 너스레를 떨어 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.뜻밖의 자신감 넘치는 발언에 김숙은 곧바로 '갑(甲)' 버튼을 눌러 정색했고, 박명수와 양준혁도 잇달아 버튼을 누르며 유쾌한 견제를 이어가 웃음을 더했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr