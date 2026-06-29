사진=그룹 방탄소년단 정국 SNS

사진=그룹 방탄소년단 정국 SNS

그룹 방탄소년단 정국이 인스타그램 릴스, 틱톡 등 숏폼에서 춤 챌린지로 큰 인기를 끌고 있다.정국이 지난 28일(한국 시각) SNS에 게재한 영상은 업로드 22시간 만에 조회수 5036만 회를 돌파하며 화제를 모으고 있다. 해당 영상 속 정국은 싱어송라이터 림(Rym)의 곡 '10count'에 맞춰 안무를 소화하고 있다. 데님 재킷 안으로 탄탄한 복근을 드러내 시선을 모으기도 했다. 이 영상은 틱톡 플랫폼에서도 누적 조회수 1500만 건을 넘어서며 플랫폼을 가리지 않는 파급력을 보여줬다.최근 3일간 정국은 매일 새로운 댄스 챌린지 콘텐츠를 선보이고 있다. 공개된 영상 모두 4000만 뷰 이상의 높은 조회수를 기록하고 있다. 특히 이틀 전 게재된 하이브 산하 레이블 연합 곡인 그룹 르세라핌·아일릿·캣츠아이의 협업곡 'ICONIC BY MISTAKE'(아이콘 바이 미스테이크) 챌린지는 이틀 만에 조회수 5322만 회를 달성하기도 했다.한편, 정국이 속한 방탄소년단은 지난 26일과 27일(현지 시각) 스페인 마드리드에 위치한 리야드 에어 메트로폴리타노 경기장에서 '아리랑'(ARIRANG) 유럽 투어의 막을 올렸다. 현지 일정을 성공적으로 마무리한 이들은 오는 7월 2일 벨기에 브뤼셀로 자리를 옮겨 투어 공연의 열기를 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr