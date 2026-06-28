사진 = 박지훈 인스타그램

박지훈이 장난기 넘치는 셀카 한 장으로 사랑스러운 매력을 드러내며 팬들의 시선을 사로잡았다.박지훈은 최근 자신의 인스타그램 스토리에 셀카를 한 장 올렸다.공개된 사진에는 박지훈이 블랙 반소매 티셔츠를 입고 카메라를 가까이 든 채 셀카를 촬영하는 모습이 담겼다. 앞머리를 내린 헤어스타일에 양쪽 머리를 작게 묶어 올려 발랄한 분위기를 연출했고 쪽 볼에는 혀를 내민 이모지 스티커를 더해 장난스러운 포인트를 살렸다.입술을 살짝 다문 채 카메라를 바라보는 표정과 또렷한 이목구비가 어우러지며 귀여운 매력을 더욱 돋보이게 했다. 밝은 톤의 벽면을 배경으로 한 깔끔한 구도는 박지훈의 표정과 비주얼을 한층 부각시키며 시선을 집중시켰다.한편 1999년생인 박지훈은 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 배우에 등극했다. 또 박지훈은 tvN 드라마 '취사병 전설이 되다'에서 미역으로 분장한 모습 부터, 등뼈 피리를 부는 골키퍼, 할머니 분장까지 모두 소화해 다양한 모습을 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr