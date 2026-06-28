사진 = 이효리 인스타그램

사진 = 이효리 인스타그램

사진 = 이효리 인스타그램

사진 = 이효리 인스타그램

이효리가 서로 다른 헤어스타일과 스타일링을 담은 사진을 공개하며 다채로운 매력을 선보였다.이효리는 인스타그램 스토리에 자신의 사진을 다수 올렸다.공개된 사진에는 회색 상의를 입은 이효리가 카메라를 향해 미소를 지으며 셀카를 촬영하는 모습이 담겼다. 차분하게 내려온 중단발 헤어와 은은한 메이크업이 어우러져 내추럴하면서도 부드러운 분위기를 자아냈고, 또렷한 눈매와 자연스러운 미소가 편안한 매력을 더했다.이어진 사진에서는 이효리가 네이비 컬러 상의를 입고 굵은 웨이브 헤어를 연출한 채 옆모습을 드러냈다. 볼륨감 있는 헤어와 핑크빛 립 메이크업이 조화를 이루며 첫 번째 사진과는 또 다른 분위기를 완성했고, 차분한 시선과 입체적인 옆선이 시선을 사로잡았다.세 번째 사진에는 이효리가 회색 버튼 장식 재킷과 네이비 팬츠를 매치한 채 복도를 걸어가는 모습이 담겼다. 한 손에는 휴대전화를 들고 자연스럽게 걸음을 옮기고 있으며, 단정한 스타일링과 슬림한 실루엣이 세련된 분위기를 더욱 돋보이게 했다.마지막 사진에서는 이효리가 네이비 상의에 진주 목걸이를 착용한 채 입술을 살짝 내민 표정을 짓고 있다. 자연스러운 웨이브 헤어와 또렷한 메이크업이 어우러져 한층 깊어진 분위기를 연출하며 색다른 매력을 보여줬다.한편 1979년생인 이효리는 47세이며 현재 JTBC '연애전쟁'에 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr