'놀러코스터' 멤버들이 스페인 최초 놀이공원을 찾는다./사진제공=MBC

'놀러코스터' 멤버들이 스페인 최초 놀이공원을 찾는다./사진제공=MBC

'놀러코스터' 멤버들이 스페인 최초 놀이공원을 찾는다.28일 방송되는 MBC '놀러코스터'에서는 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 스페인 최초 놀이공원을 찾아 스릴과 동심을 만끽한다. 테마파크 여행을 계기로 '철벽'을 내려놓은 최강록의 진솔한 이야기도 공개된다.멤버들이 방문한 곳은 120년이 넘는 역사를 지닌 스페인 최고(最古)의 놀이공원이다. 뉴진스의 'Hype Boy' 뮤직비디오 배경으로 알려진 알록달록한 관람차와 동화 같은 회전목마가 어우러진 풍경이 시선을 사로잡는다.고경표는 노홍철마저 당황하게 만든 순수함과 엉뚱한 매력으로 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다. 최근 '인생은 고경표처럼'이라는 수식어로 화제를 모으고 있는 만큼 이번에는 또 어떤 '행복 경표 모멘트'를 보여줄지 관심이 쏠린다.평화로운 분위기도 잠시, 스페인 최고(最古) 놀이공원답게 상상을 뛰어넘는 놀이기구들이 멤버들을 기다린다. 바람이 불 때마다 아래로 추락할 듯 흔들리는 놀이기구에 최강록과 고경표는 서로를 부둥켜안은 채 "제발 멈춰!"를 외쳤고, 끝내 눈물까지 흘렸다는 후문이다.그런가 하면 동생들에게 말을 편하게 하는 것조차 어려워했던 극 내향인 최강록은 처음으로 멤버들에게 속마음을 털어놓는다. '흑백요리사' 우승 이후 갑작스럽게 쏟아진 관심에 대해 그는 "이렇게 주목받은 적은 처음이라 낯설고 무서운 마음도 크다"며 "내가 이럴 자격이 있나"라고 달라진 일상에 대한 부담을 고백한다. 앞서 '흑백요리사' 출연자인 안성재는 와인 바꿔치기 논란, 임성근은 전과 논란에 휘말리며 물의를 빚은 바 있다.최강록의 이야기를 묵묵히 듣던 노홍철은 자신이 먼저 겪었던 경험을 전하며 진심 어린 조언을 건넸다고. 놀이공원을 배경으로 더욱 가까워진 두 사람의 대화도 이날 방송의 또 다른 관전 포인트가 될 전망이다.최강록의 솔직한 고백과 스페인 놀이공원 투어는 28일 오후 9시 10분 방송되는 '놀러코스터'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr