허남준이 영케이와 절친 사이임이 밝혀졌다./사진=텐아시아DB

허남준이 영케이와 절친 사이임이 밝혀졌다./사진제공=MBC

데이식스 영케이가 배우 허남준과 절친한 사이라고 밝힌다.7회 연장 방송을 확정한 MBC 예능 '최우수산'이 새 단장을 마치고 28일 오후 6시 5분 찾아온다.데이식스 영케이가 일곱 번의 기회를 잡아야 하는 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형 5인방의 여정에 힘을 보태줄 첫 번째 게스트로 출격한다. 영케이는 촬영 중 똥을 밟는 경험까지 한다고 해 기대가 모인다.데이식스 데뷔 10주년 기념 월드 투어 콘서트가 매진을 기록한 가운데, 장동민이 영케이에게 발칙한 질문을 던진다. 결국 장동민의 꼬임에 넘어간 영케이가 “그래서 솔로 준비해요”라며 솔로 앨범 준비가 끝났다는 폭탄 발언을 날린다.영케이는 절친 허남준을 위해 드라마 ‘멋진 신세계’ OST ‘다시 돌아온 계절’에 참여했던 비하인드도 밝힌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr