사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

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사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

2EN1 산다라박이 '선태적 함구증' 진단을 받았다고 밝혔다.26일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 '필리핀에서 데뷔, 2NE1 데뷔, 밴드 데뷔 계속 데뷔해도 또 신인 같은 비주얼. 최강 동안 산다라박'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 산다라박은 무대 위 카리스마와는 전혀 다른 실제 성격을 솔직하게 털어놨다. 그는 "평소에는 굉장히 조용하고 낯을 많이 가린다"며 "오은영 박사님께서 '선택적 함구증'이라는 이야기를 해주셨다"고 밝혔다.이어 "그런 사람이 데뷔를 하고 예능을 하니까 초반에는 병풍이라는 말도 듣고, 출연료 루팡이라는 댓글도 있었다. 힘든 시간을 많이 겪었다"고 회상했다. 특히 2NE1 전성기 당시에도 자신의 인기를 제대로 실감하지 못했다고 고백했다.산다라박은 "그때 YG가 신비주의 전략을 했기 때문에 음악방송도 일주일에 하나 정도만 했고 예능도 거의 나가지 않았다"며 "그래서 친구도 없었고, 나중에서야 '그때 정말 인기가 많았다'는 이야기를 들었다. 그걸 모르고 지나간 덕분에 오히려 덜 피곤하게 살았던 것 같다"고 덧붙였다.최근 3년 만의 솔로 앨범으로 새로운 변신에도 나선 산다라박은 "YG에서는 R&B 스타일을 많이 했지만 제 목소리는 원래 록 성향의 보컬이 더 잘 맞았다"며 "데뷔 22년 만에 밴드 사운드에 도전하게 됐다"고 설명했다.그룹 활동과 별개로 솔로 가수로서의 커리어도 새롭게 만들어가고 있는 산다라박은 "혼자 공연을 시작한 건 2년밖에 안 됐다"며 "워터밤을 시작으로 대학 축제와 공연을 꾸준히 하고 있고, 2NE1 노래도 혼자 재해석해서 부른다. 앞으로도 평생 부를 것 같다"고 애정을 드러냈다.산다라박은 "예전 같았으면 수줍어서 인사만 하고 눈도 못 마주쳤을 텐데 그동안 많이 성장한 것 같다"며 "이제는 처음 만난 사람과도 눈을 보며 대화할 수 있게 됐다"고 미소 지었다. 이어 "앞으로도 열심히 활동해서 솔로 가수로 성공한 모습으로 다시 찾아오겠다"고 포부를 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr