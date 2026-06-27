장항준이 윤종신과 동거했다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

장항준이 윤종신과 동거했다고 밝혔다./사진제공=KBS

윤종신, 장항준이 과거 동거했던 시절을 회상했다.지난 26일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들 시즌2’(이하 ‘옥문아’) 318회에서는 가수 윤종신, 영화감독 장항준이 게스트로 출연했다.'옥문아' 최다 출연자인 장항준은 이전과는 달라진 '천만 감독' 분위기로 눈길을 사로잡았다. 김숙은 장난스레 "목소리 톤이 달라졌는데?"라고 말했고, 윤종신은 "요즘 박찬욱 감독 코스프레를 한다. 땟국물이 쫙 빠졌다. 옛날에는 버짐도 있고 했는데 거장 되더니 싹 없어졌다"라며 놀렸다.이에 장항준은 "이렇게까지 하는 건 내가 바란 삶이 아니었다. 처음엔 신났는데 점점 무서워지기 시작한다"고 부담감을 토로했다. 윤종신도 "예전엔 방송할 때 내가 항준이를 꽂아줬는데, 오늘 이상하게 항준이 덕에 나도 나온 느낌이다. 약간 굴욕적"이라고 덧붙였다.윤종신은 '옥탑즈' 멤버들과 남다른 친분으로 눈길을 끌었다. 홍진경과는 25년 넘은 술친구라며 케미를 자랑했고, 다수의 예능에서 동고동락했던 김종국과도 돈독한 우정을 보이며 즉석에서 결혼 축의금까지 챙겨줬다. 이때 '윤종신 키즈' 주우재가 "예능에서 윤종신 형님께 팬심을 보였는데 표정이 떨떠름하시더라"라며 서운함을 포현하자 윤종신은 "그때는 우재가 실험적인 개그를 치길래 감이 좀 떨어지는 친구라고 생각했다. 쟤가 날 좋아한다는 게 나한테 큰 도움이 될 것 같지 않았다"라고 너스레를 떨었다. 그러면서 "요즘 우재가 너무 웃긴다. 아껴줄 걸 그랬다. 이제 '종신 키즈'라고 떳떳하게 이야기했으면 좋겠다"라고 태세 전환했다.스타 작가 김은희 남편 장항준은 결혼 전 "윤종신의 패러사이트(기생충)이었다"라며 청년 시절을 회상했다. 장항준은 라디오를 통해 친해진 윤종신 집에서 축구 게임을 하다가 동거까지 하게 됐다고 밝혔다. 그는 "종신이가 일을 하러 가도 나는 종신이 집에서 축구 게임을 했다. 종신이가 나갈 때 5000원을 주면, 짬뽕을 시켜 먹었다"라고 말했다. 윤종신은 "당시 우리집 강아지도 항준이를 약간 무시했다"라고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr