원빈 / 사진=텐아시아 DB

‘김주하의 데이앤나잇’ / 사진 제공=MBN

배우 원빈의 근황이 전해진다.27일 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 31회에서 박근형은 과거 KBS 드라마 '꼭지'에 출연했던 신인 배우 원빈을 처음 만났던 순간을 떠올렸다. 박근형이 머리를 기르고 흐릿한 발음으로 읽는 원빈을 보며 "너 지금 뭐 하냐. 다시 읽어봐"라는 말과 함께 머리를 깎으라고 호통을 쳤다고 한다.그 후 박근형이 촬영 현장에 가보니 원빈이 머리를 자르고 나타난 것은 물론 발음까지 정확하게 만들어왔다며 "너 할 수 있는데 왜 안 했어?"라고 크게 칭찬했다고 한다. 더욱이 이후 원빈의 인기가 완전히 터져버리자 "'내가 그 얘기를 잘 해줬구나' 속으로 그런 생각을 했다"라고 심경을 밝힌다.이내 박근형은 영화 '아저씨' 이후 차기작 소식이 없는 원빈에 대해 "여러 사람을 통해 '너 같은 배우들이 나와서 해야 한다'라고 자꾸 얘기하는데도, 원빈이 오랫동안 연기를 하지 않는다"라고 속상함을 내비친다.박근형은 배우 김남주와의 인연도 공개한다. 김남주가 자신에게 훈계를 당한 이후, 그다음부터 연기력이 타올랐다는 것. 박근형은 "김남주가 '그 여자네 집'으로 승승장구했다"라며 미소를 지어 보인다.그런가 하면 김주하는 "원빈과 친분이 있다"라고 뜻밖의 인맥을 고백한다. 아끼던 원빈이 연기를 하지 않는 것에 안타까움을 토로하는 박근형의 말에 김주하가 "(원빈에게) 왜 '아저씨' 이후로 연기를 안 하는지, 물어본 적이 있다"라며 "'아저씨'에 대한 이미지가 너무 강해서인지 안 들어온다더라"라고 원빈이 직접 전한 고민을 밝힌다. 김주하는 원빈이 지금도 머리를 기르고 있다며 "어떤 배역이 올지 모르니까 준비를 하고 있다고 했다"라고 차기작을 향한 원빈의 의지를 전한다.한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr