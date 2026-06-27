정규민이 키 유전자 비화를 공개한다./사진=정규민 SNS

연예인 농구단 '라이징이글스' 멤버들이 '아는 형님'에 출연해 농구를 향한 열정과 다양한 비하인드 스토리를 공개한다./사진제공=JTBC

연예인 농구단 '라이징이글스' 멤버들이 '아는 형님'에 출연해 농구를 향한 열정과 다양한 비하인드 스토리를 공개한다.27일 오후 9시 방송되는 JTBC '아는 형님'에는 서장훈이 감독을 맡은 연예인 농구단 '라이징이글스' 소속 샤이니 민호, 엑소 찬열, 문수인, 정규민이 출연한다. 이들은 서장훈 감독과 함께한 에피소드부터 농구에 진심인 일상까지 다양한 이야기를 전할 예정이다.멤버들은 서장훈 감독과 훈련하며 겪은 일화를 공개한다. 평소 열정적인 성격으로 알려진 민호는 "감독님이 파이팅을 못 하게 해서 눈치가 보인다"고 말한다. 이에 서장훈이 "선수 시절부터 파이팅 하는 걸 좋아하지 않았다"고 설명하자, 형님들은 곧바로 반박에 나서며 웃음을 안긴다.프로필 키 172cm 알려진 정규민은 "키가 작아서 농구 실력에 의심을 많이 받았다", "감독님도 처음엔 나를 의심했다"고 털어놓는다. 이에 서장훈은 "정규민은 농구를 정말 잘한다"고 칭찬한다. 이어 정규민은 "할아버지와 아버지 모두 180cm가 넘는다"고 밝혀 뜻밖의 유전자 이야기를 전한다.찬열은 과거 '벌크업 병'에 걸렸던 시절을 언급한다. 그는 "남자 아이돌이라면 한 번쯤 겪는 것 같다", "당시 팬분들이 좋아하지 않아 관련 자료를 찾기도 힘들다"고 말해 웃음을 자아낸다. 이어 "카이와 세훈도 전역 후 벌크업 병에 걸려 직접 잡도리했다"고 덧붙이며 유쾌한 입담을 이어간다. 또 변함없는 비주얼을 유지하는 자신만의 관리 비법도 공개한다.문수인은 "대학 시절 농구 대회 상금으로만 4000만 원 이상을 벌었다"며 '상금 사냥꾼'이라는 별명이 붙게 된 배경을 소개한다. 이에 정규민은 "나는 서울, 문수인은 인천 사람이지만 학생 때부터 농구를 워낙 잘하는 것으로 유명했다"고 말하며 그의 실력을 인정한다.'아는 형님'은 27일 오후 9시 방송된다..이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr