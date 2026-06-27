이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '엘르 코리아'

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전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 결혼 이후 달라진 점을 밝혔다.26일 공개된 '엘르 코리아' 채널에는 김연아가 게스트로 출연했다.영상에서 김연아는 단정하게 넘겨 묶은 머리와 은은한 아이보리 톤의 실크 의상을 입고 카메라 앞에 앉은 김연아는 특유의 담담한 표정으로 팬들의 질문을 하나씩 받아 답했다. 차분한 목소리 속에서도 결혼을 통해 느낀 변화만큼은 솔직하게 전했다.이날 한 팬은 "결혼은 어떤 의미인가"라고 물었다. 김연아는 "나도 아직 결혼한 지 얼마 안 됐기 때문에 결혼의 의미를 말씀드리기에는 너무 초보자인 것 같다"고 웃으며 입을 열었다.이어 "결혼 적령기를 기준으로 삼지는 않아도 될 것 같고, 의지대로 되는 게 아니기 때문에 결혼하고 싶은 분이 나타나면 그때 하면 되지 않을까 싶다"고 자신의 생각을 전했다.특히 결혼 후 가장 크게 달라진 점을 묻는 질문에서는 남편 고우림을 향한 진심이 자연스럽게 드러났다. 김연아는 "평생 말동무할 수 있는, 의지할 수 있는 친구가 생긴 느낌이다. 든든한 느낌이 드는 것 같다"고 말했다.그러면서 "말 그대로 법적 보호자이긴 하지만 서로의 보호자라는 걸 느꼈고, 단순히 남녀 사이가 아니라 서로 보호해 주고 지켜주는 존재가 되는 걸 많이 느꼈던 것 같다"고 덧붙였다.플러팅에 대한 질문에는 웃으며 선을 그었다. 그는 "플러팅이요? 이제 할 수가 없다. 플러팅 금지"라며 "대놓고 하지는 못한다. 만날 인연이라면 자연스럽게 되지 않을까 싶다"고 답해 미소를 자아냈다.한편 김연아는 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 3년간 교제 끝에 지난 2022년 결혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr