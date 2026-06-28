이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '살림하는 남자들 시즌2'

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'살림하는 남자들 시즌2' 가수 박서진이 체중 증가를 계기로 극한의 다이어트에 나섰다.27일 방송된 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 박서진이 동생 박효정과 함께 강원도 영월에서 감량 프로젝트를 시작하는 과정이 공개됐다.최근 몸무게가 74kg까지 늘어난 박서진은 자신보다 요요를 겪었던 동생보다 체중이 더 많이 나간다는 사실에 충격을 받았다고.그는 "동생보다 몸무게가 더 나가는 걸 보고 이대로는 안 되겠다고 생각했다. 속세와 연을 끊고 폐관 수련을 하겠다"며 이번만큼은 반드시 변하겠다는 각오를 밝혔다.박효정은 오빠의 식습관을 바꾸기 위해 외부 음식 유혹을 피할 수 있는 장소를 선택했고, 두 사람은 본격적인 다이어트 일정에 돌입했다.그러나 박서진은 이동 중에도 음식 냄새를 먼저 알아채며 "옥수수 찌는 냄새 같다"고 반응했고, 이를 본 박효정은 "돼지들의 습성"이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.그리 역시 "가축의 향기가 느껴졌다"고 거들며 현장을 폭소케 했다.이어 훈련을 앞두고 상의를 벗게 된 박서진은 급히 나뭇잎으로 몸을 가린 뒤 "시청자들께 민폐다"라고 말해 모두를 웃게 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr