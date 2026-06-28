사진=유튜브 '재미하우스'
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문희준이 걸그룹이 꿈인 딸 희율에게 아이돌로서 현실 조언을 건넸다.

26일 유튜브 채널 '재미하우스'에는 '아이돌 선배인 희준 아빠의 조언?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 문희준과 소율 부부는 첫째 딸 희율 양과 함께 채널 구독자 20만 명 돌파를 기념해 Q&A 시간을 가졌다.

자녀 교육관을 묻는 질문에 문희준은 "공부해라, 해라 해라 강요하지 않는다"면서 "숙제하고 놀라는 말만 한다. 학원도 보내지 않는다. 다만 아이가 원해서 미술 수업은 보내고 있다"고 설명했다.
사진=유튜브 '재미하우스'
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이어 "가수가 꿈이라고 했으니 영어는 해야 하고, 정산을 받았을 때 정확히 받았는지 알려면 산수는 할 줄 알아야 한다. 그 정도만 이야기한다"며 "할 일을 해야 하고 싶은 걸 할 수 있다는 규칙만 주고 지켜보는 편"이라고 덧붙였다.

가장 관심을 모은 건 딸 희율의 아이돌 오디션 계획이었다. 한 구독자가 "소속사에서 연락 온 곳이 있냐. 오디션 볼 생각도 있냐"고 묻자, 문희준은 "오디션 볼 생각은 있다"고 답했다.

문희준은 "너무 어릴 때부터 학원을 다니면 뼈에도 좋지 않고, 선생님이 하는 말을 잘 알아듣지도 못할 것 같았다. 초등학교 어느 정도 되면 보내주겠다고 했는데 이제 그 나이가 됐다"고 말했다.

그러면서 "이번 연도부터 전문 선생님에게 배워볼 생각이다. 오디션 볼 수 있을 정도의 실력이 된다면 오디션도 보러 다니게 될 것"이라며 "합격하면 희율이가 정말 좋아할 것"이라고 전했다.
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1세대 아이돌 선배로서 현실적인 조언도 잊지 않았다. 문희준은 딸에게 "이제 파자마 파티 같은 건 못 할 수도 있다. 포기할 게 많다"고 말했다.

이어 자신의 H.O.T. 연습생 시절을 떠올리며 "아빠는 하루도 빠지지 않고 매일 12시간씩 연습했다. 그래서 데뷔할 수 있었다"고 설명했다. 소율 역시 "나는 새벽 4시에 나가서 밤 12시까지 연습했다"고 덧붙이며 혹독했던 과거를 회상했다.

문희준은 "우리는 정말 맨땅에 헤딩이었다. 연습실에 거울도 없어서 밤이 돼야 유리에 비친 모습을 보며 연습했다"며 "힘든 과정을 견디고 이겨내야 아이돌을 할 수 있다. 알고 시작해야 한다. 단단히 마음먹어야 한다"고 강조했다.

한편,문희준은 2017년 그룹 크레용팝 출신 소율과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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