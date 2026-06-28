사진=유튜브 '재미하우스'

사진=유튜브 '재미하우스'

사진=유튜브 '재미하우스'

사진=유튜브 '재미하우스'

사진=유튜브 '재미하우스'

사진=유튜브 '재미하우스'

사진=유튜브 '재미하우스'

문희준이 걸그룹이 꿈인 딸 희율에게 아이돌로서 현실 조언을 건넸다.26일 유튜브 채널 '재미하우스'에는 '아이돌 선배인 희준 아빠의 조언?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 문희준과 소율 부부는 첫째 딸 희율 양과 함께 채널 구독자 20만 명 돌파를 기념해 Q&A 시간을 가졌다.자녀 교육관을 묻는 질문에 문희준은 "공부해라, 해라 해라 강요하지 않는다"면서 "숙제하고 놀라는 말만 한다. 학원도 보내지 않는다. 다만 아이가 원해서 미술 수업은 보내고 있다"고 설명했다.이어 "가수가 꿈이라고 했으니 영어는 해야 하고, 정산을 받았을 때 정확히 받았는지 알려면 산수는 할 줄 알아야 한다. 그 정도만 이야기한다"며 "할 일을 해야 하고 싶은 걸 할 수 있다는 규칙만 주고 지켜보는 편"이라고 덧붙였다.가장 관심을 모은 건 딸 희율의 아이돌 오디션 계획이었다. 한 구독자가 "소속사에서 연락 온 곳이 있냐. 오디션 볼 생각도 있냐"고 묻자, 문희준은 "오디션 볼 생각은 있다"고 답했다.문희준은 "너무 어릴 때부터 학원을 다니면 뼈에도 좋지 않고, 선생님이 하는 말을 잘 알아듣지도 못할 것 같았다. 초등학교 어느 정도 되면 보내주겠다고 했는데 이제 그 나이가 됐다"고 말했다.그러면서 "이번 연도부터 전문 선생님에게 배워볼 생각이다. 오디션 볼 수 있을 정도의 실력이 된다면 오디션도 보러 다니게 될 것"이라며 "합격하면 희율이가 정말 좋아할 것"이라고 전했다.1세대 아이돌 선배로서 현실적인 조언도 잊지 않았다. 문희준은 딸에게 "이제 파자마 파티 같은 건 못 할 수도 있다. 포기할 게 많다"고 말했다.이어 자신의 H.O.T. 연습생 시절을 떠올리며 "아빠는 하루도 빠지지 않고 매일 12시간씩 연습했다. 그래서 데뷔할 수 있었다"고 설명했다. 소율 역시 "나는 새벽 4시에 나가서 밤 12시까지 연습했다"고 덧붙이며 혹독했던 과거를 회상했다.문희준은 "우리는 정말 맨땅에 헤딩이었다. 연습실에 거울도 없어서 밤이 돼야 유리에 비친 모습을 보며 연습했다"며 "힘든 과정을 견디고 이겨내야 아이돌을 할 수 있다. 알고 시작해야 한다. 단단히 마음먹어야 한다"고 강조했다.한편,문희준은 2017년 그룹 크레용팝 출신 소율과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr