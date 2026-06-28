이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

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'김주하의 데이앤나잇' 배우 박근형이 16년째 작품 활동이 없는 원빈을 향해 안타까운 마음을 전했다.27일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 박근형과 카이가 출연해 연기 인생과 후배 배우들에 대한 이야기를 나눴다.이날 박근형은 KBS 드라마 '꼭지'를 통해 처음 만난 원빈과의 일화를 회상했다. 그는 "고등학생 역할인데 머리를 길게 기르고 왔다. 대본도 제대로 읽지 못해 '다시 읽어봐. 머리부터 깎아'라고 했다"고 떠올렸다.이어 촬영장에서 다시 만난 원빈의 변화를 언급했다. 박근형은 "머리를 짧게 자르고 왔고 발음도 달라져 있었다. '할 수 있는데 왜 안 했냐'고 했더니 수줍어하더라"고 웃어 보였다.신인 시절의 원빈은 결국 대한민국을 대표하는 배우로 성장했다. 박근형은 "속으로는 '내가 이야기를 잘해줬구나'라고 생각했다"고 당시를 돌아봤다.그러나 영화 '아저씨' 이후 오랜 시간 작품 활동이 이어지지 않는 점에는 아쉬움을 내비쳤다. 그는 "여러 사람을 통해 '너 같은 배우가 나와서 해야 한다'고 전했는데도 하지 않더라"며 "지금도 안 한다"고 짚었다.이에 김주하는 원빈에게 직접 들은 이야기를 소개했다. 그는 "예전에 왜 연기를 하지 않는지 물어본 적이 있다. '아저씨' 이미지가 너무 강해서인지 작품 제안이 잘 들어오지 않는다고 하더라"고 전했다.또 "지금도 머리를 기르고 있길래 이유를 물었더니 '어떤 배역이 들어올지 몰라 준비하고 있다'고 했다"고 덧붙이며 차기작을 염두에 둔 근황도 함께 소개했다.이를 들은 박근형은 "강렬한 작품을 했으면 또 다른 강렬한 작품에 도전해야 하는데 거기에 머물러 있는 것 같다"며 배우로서의 재능이 더 많은 작품으로 이어지길 바란다는 뜻을 내비쳤다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr