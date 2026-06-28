이홍내가 한솥밥을 먹는 변우석에 관해 고마움을 전했다./사진=텐아시아DB

이홍내가 '취사병 전설이 되다'로 대중에게 눈도장을 찍었다./사진=이승현 기자 @lsh87

이홍내가 '취사병 전설이 되다'로 대중에게 눈도장을 찍었다./사진=이승현 기자 @lsh87

"정말 반칙인 것 같아요(웃음). 얼굴도 잘생겼는데 마음까지 착하잖아요."최근 서울 강남구의 한 카페에서 만난 배우 이홍내는 동료 배우 변우석을 떠올리며 이렇게 말했다. 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(이하 '취사병') 촬영 당시 인생 첫 커피차를 선물 받았다는 그는 예상치 못한 응원에 얼떨떨했던 순간을 회상했다. 커피차를 선물해 준 변우석을 향한 고마움부터 작품을 대하는 태도, 소속사 식구들에 대한 애정까지 이홍내의 진솔한 이야기를 들어봤다.'취사병'은 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈 분)가 '전설의 취사병'으로 성장해가는 과정을 담은 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 동명의 네이버웹툰을 원작으로 한 12부작으로, 지난 16일 최종회 시청률 7.6%를 기록하며 막을 내렸다.극 중 강림초소 취사병 윤동현 병장을 연기한 이홍내는 능청스러운 생활 연기와 코믹한 매력으로 존재감을 각인시켰다. 2014년 데뷔한 그는 영화와 드라마를 오가며 차근차근 필모그래피를 쌓아왔고, 현재 바로엔터테인먼트 소속으로 활동하고 있다.'취사병' 촬영 당시 이홍내는 배우 변우석으로부터 인생 첫 커피차를 선물 받았다고 밝혔다. 두 사람은 같은 소속사 식구이자 JTBC '힘쎈여자 강남순'에 함께 출연하며 친분을 쌓았다. 이홍내는 "커피차가 올 거라는 걸 전혀 몰랐다. 미리 귀띔받은 것도 아니었다"며 "우석 배우와는 '힘쎈여자 강남순'에서 짧게 호흡을 맞췄는데 그때 촬영이 너무 즐거웠다"고 떠올렸다.이어 "같은 회사에 있지만 각자 스케줄이 달라 자주 만나지는 못한다"며 "촬영 중 갑자기 커피차가 왔다는 이야기를 듣고 '나한테 누가 커피차를 보내지?' 하고 나가봤는데 우석 배우 이름이 적혀 있었다"고 회상했다.그러면서 "촬영하면서 여름과 겨울을 모두 보냈는데, 스태프분들까지 맛있게 잘 먹었다고 해주셔서 더 감사했다"며 "바로 전화해 '바쁠 텐데 이렇게 챙겨줘서 정말 고맙다. 꼭 보답하겠다'고 말했다"고 덧붙였다. 또 "나보다 한두 살 어린 동생인데도 많이 배우게 되는 친구"라고 칭찬했다.현재 소속사와 인연을 맺게 된 계기로는 배우 주종혁을 꼽았다. 이홍내는 "주종혁 배우와 친구 사이다. '좋은 매니저님이 계시는데 한 번 만나보라'는 권유받고 처음 인연이 시작됐다"며 "당시에는 소속사 없이 혼자 영화를 찍고 있던 시기였다"고 말했다.이어 "회사가 막 자리를 잡아가던 때였는데 많은 이야기를 나눈 끝에 함께하게 됐다"며 "나 같은 캐릭터 배우가 필요했던 것 같다는 이야기도 들었다"고 회상했다. 그는 "식구들이 늘 '너는 할 수 있다', '참 잘하는 아이다'라고 응원해준다"며 "그런 말들이 큰 힘이 된다. 진심으로 감사한 분들"이라고 강조했다.작품을 대하는 태도에 관해선 결과보다 과정을 중요하게 생각한다고. 이홍내는 "결과를 의식하면 결과만 쫓게 된다"며 "좋은 결과가 나오면 물론 기쁘지만, 그보다 작품 안에서 최선을 다하는 게 더 중요하다"고 말했다.그는 "촬영을 마치면 늘 아쉬움은 남는다"며 "그 아쉬움을 하나씩 줄여가는 배우가 되고 싶다. 과정에서 후회 없이 최선을 다했다면 결과도 담담하게 받아들일 수 있는 것 같다"고 소신을 밝혔다.이홍내는 "방송이 시작되면 시청률을 아예 보지 않는다"며 "지금도 다른 작품을 촬영 중인데 매회 수치를 확인하기 시작하면 괜히 흔들릴 것 같았다"고 말했다. 이어 "작품은 내 손을 떠난 순간부터 시청자들의 몫이라고 생각한다"며 "평가보다 다음 연기에 집중하는 것이 지금은 훨씬 중요하다"고 말하며 미소 지었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr