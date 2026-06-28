사진=백지영 유튜브

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백지영-정석원 부부가 이사 포기한 이유를 밝혔다.27일 백지영 유튜브 채널에는 '데뷔 6년 만에 럭셔리 주상복합 매수한 백지영이 구축 아파트로 넘어온 이유는? (25평, 투자가치)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영은 남편 정석원과 함께 최근 자가를 마련한 제작진의 집들이에 나섰다. 제작진의 집을 둘러보던 백지영은 "동네가 괜찮다. 베란다도 좋고 뷰도 좋다"며 감탄했다. 정석원 역시 집값을 묻더니 "돈 많이 벌었네"라며 놀라워했다.제작진은 "집값이 10억 9000만원 정도이고, 대출은 4억 5000만원 정도 받았다"고 밝혔다. 이에 정석원은 "그래도 6억~7억원은 있었다는 얘기 아니냐"고 했고, 제작진은 "10년 동안 모았다. 지영님과 같이하면서 벌었다"고 답해 훈훈함을 자아냈다.자연스럽게 백지영 부부의 부동산 이야기도 이어졌다. 백지영은 "데뷔하고 6년 정도 됐을 때 처음 집을 샀다"며 "월세를 살아본 적은 없다. 부모님과 살다가 처음 독립하면서 바로 집을 샀다"고 말했다.첫 집은 강남역 인근의 럭셔리 주상복합 오피스텔이었다. 정석원은 "처음 갔을 때 바닥이 돌바닥이라 정말 고급스러워 보였다. 주차장부터 드라마에 나오는 럭셔리한 분위기였다"고 회상했다. 백지영 역시 "층고가 높아서 말을 하면 목소리가 울릴 정도였다"고 떠올렸다.하지만 오래 머물지는 못했다. 백지영은 "투자 가치가 너무 떨어졌다"고 설명했다. 그는 "강남에 큰 홍수가 났을 때 유럽식 구조라 발전기가 지하에 있었다. 물이 들어차면서 발전기가 다 나가 단전, 단수가 됐다. 그때부터 집값이 떨어지기 시작했다"고 털어놨다.정석원은 "거기는 국산차가 거의 없었는데 주차장에 있던 차들이 다 침수됐다"고 말했고, 백지영은 "복구하는 데 2주 넘게 걸렸다. 지하 깊은 곳에 있던 마이바흐도 침수됐는데 천재지변이라 보상을 받지 못한 것으로 알고 있다"고 덧붙였다.이후 부부는 청담동 현대아파트로 이사했다. 백지영은 "결혼 초반 신혼집이었다. 우리가 1층에 살았다"고 밝혔다. 제작진이 "김영철 선배님도 거기 사는데 경매로 6억원대에 들어가 20억원 정도 벌었다고 하더라"고 말하자, 백지영은 깜짝 놀랐다. 정석원은 "거기 엄청 올랐다"고 했고, 백지영은 "우리도 좀 올랐을 때 팔았다"고 말했다.다만 구축 아파트 생활 역시 쉽지만은 않았다. 백지영은 "우리는 3층이었는데 엘리베이터가 4층부터 시작해서 반 층을 무조건 걸어야 했다"며 "주차도 지정 주차가 아니라 밤늦게 들어오면 아침에 차를 빼달라는 연락을 받아야 했다"고 설명했다.현재 집의 층간소음 이야기도 나왔다. 제작진이 옆집 세탁기 소리가 들린다고 하자 정석원은 "우리도 위층에서 걸어 다니는 발자국 소리가 다 들린다"고 말했다. 백지영은 "우리 집이 그렇게 심한 편은 아니다. 잘 때 그러면 짜증은 나지만 그럴 수 있다고 생각한다"고 했다. 그러자 정석원은 "올라가 보라며 나한테 말하지 않았냐"고 받아쳐 웃음을 안겼다.정석원은 "아내가 평창동 이사를 원해서 집을 보러 다녔다. 너무 마음에 들었는데, 딸 학교까지 차로 40분이다. 내가 라이딩 해주겠다고 했는데, 딸이 이사 반대하면서 울었다. '나 여기서 태어났는데'라고 했다"며 이사 할 수 없는 이유를 밝혔다.한편 백지영-정석원 부부는 서울 강남구 논현동에 위치한 80평대 고급빌라에 거주 중인 것으로 알려졌다. 해당 빌라는 백지영이 2017년 매입, 현재 시세는 약 30억 원대다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr