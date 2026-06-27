사진=이시언 유튜브

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배우 이시언이 아들 이름을 최초 공개했다.27일 유튜브 채널 '시언's쿨'에는 '아들 이름 정했습니다! 초보 아빠 이시언의 산후조리원 퇴소 전 육아 교육. 온갖 드립과 꿀팁이 난무하는 4남매 아빠 김동현 & 2형제 아빠 넉살 선배님들의 미친(p) 케미'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이시언은 아빠가 된 뒤 처음으로 근황을 전하며 "아빠가 되면서 진중해지기로 했다"고 너스레를 떨었다. 이어 집에 마련한 가족 앨범을 소개하며 "연애 때부터 사진을 모아왔다. 우리 아이 사진도 함께 넣으니 너무 새롭다"고 미소 지었다.이시언은 "예전에는 친구들이 아기 사진을 보여주며 '예쁘지?'라고 하면 잘 못 느꼈는데 우리 아기는 정말 예쁘지 않냐"며 '아들 바보' 면모를 감추지 못했다.'4남매 아빠' 김동현과 '2형제 아빠' 넉살이 육아 선배로 나서 이시언의 집을 찾았다. 두 사람은 신생아 용품을 살펴보며 현실적인 조언을 아끼지 않았다.조리원 퇴소 9일 남았다는 말에 넉살은 "아들이 집에 오기 전 지금이 마지막 자유다. 당장 2박 3일 여행이라도 다녀오라"고 조언했다. 김동현은 이시언이 애지중지 모아둔 프라모델을 보며 "사진 많이 찍어놔라. 아기가 크면 다 상자 안으로 들어가게 된다"고 경험담을 전해 웃음을 자아냈다.이시언은 아들의 이름도 공개했다. 그는 "태명은 태건이었는데 이름은 '솔민'으로 지었다. 거느릴 '솔', 산 이름 '민'을 쓴다"고 밝혔다.이어 "넉살이 소개해준 작명소에서 이름을 받았다. 원래 태건이라는 이름도 물어봤는데 엄마와 부딪힐 확률이 높다고 해서 솔민으로 결정했다"고 설명했다. 이에 넉살은 "정말 흔치 않은 이름을 골랐다"고 반응했다.육아 선배들은 신생아를 안는 방법부터 기저귀 갈기, 육아용품 활용법까지 직접 시범을 보이며 초보 아빠 교육에 나섰다.이시언이 "아내 산후우울증이 안 오게 하려면 남편이 잘해야 한다고 하더라"고 고민하자, 김동현은 "육아는 24시간이다. 임신부터 첫돌까지가 가장 힘든 시기"라며 "남편이 잠깐이라도 아내가 숨 돌릴 시간을 만들어주는 것이 정말 중요하다"고 조언했다.며칠 뒤 산후조리원 퇴소 당일의 모습도 공개됐다. 이시언은 "오늘이 집에 가는 날이라 굉장히 떨린다"며 신생아 탑승 스티커를 붙이고 차량 내부까지 꼼꼼히 준비하는 등 초보 아빠다운 긴장감을 드러냈다.아들을 품에 안고 집으로 향하던 차 안에서 서지승은 "아기가 오빠를 정말 많이 닮았다"고 말했고, 이시언은 "우리 아버지를 정말 많이 닮았다. 깜짝 놀랐다"고 웃었다. 서지승 역시 "오빠보다 아버님을 더 닮았다. 안고 있으면 아버님을 안고 있는 기분"이라고 말해 웃음을 안겼다.이시언은 "아버지가 손자를 '행복이 솔민이'라고 부르신다. 정말 행복해지셨다"고 전했고, 서지승도 "아버님이 발을 땅에 딛고 있지 않는 기분이라고 하신다. 아기가 생기니 집안 분위기가 완전히 달라졌다"고 덧붙였다.집에 도착한 뒤 처음으로 기저귀를 갈아준 이시언은 "가족에 새로운 구성원이 생기니까 기안84, 한혜진과 점점 멀어지는 느낌"이라고 아빠가 된 소감을 전했다.한편, 이시언은 지난 2021년 서지승과 결혼, 지난달 아들을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr