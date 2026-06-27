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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '도장TV' / '장공장장윤정'

도경완이 아내 장윤정의 다이어트 근황을 밝혔다.27일 '도장TV' 채널에는 '아내가 하지 말란 거만 하며 살기'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 도경완은 카메라를 켜자마자 "주제가 뭐냐면 초초초 예민해져있는 장윤정 때문에 너무 힘들다. 윤정 씨가 주말에 콘서트가 잡혀 있어서 살 뺀다고 안 먹는다. 그래서 예민해졌다. 옆에 있는 난 사람인데 나도 못 먹게 한다. 명분이 너도 살 빼라는 거다"라며 답답한 심경을 토로했다.이어 그는 "근데 저에 대해서 관심 있으신 분은 알겠지만 최근에 살이 많이 빠졌다. 한참 부었을 때보다 5~6kg 이상 빠져있는 상태라 이 정도만 유지하면 된다. 근데 윤정 씨는 먹으면 찐다더라. 근데 저는 먹어도 안 찐다"고 말하며 억울한 속내를 내비쳤다.도경완은 "소심하게 아내 말에 거역하는 반항하는 연하 남편의 모습으로 먹어도 찌지 않는다는 걸 보여드리기 위해 카메라를 켰다"고 의지를 드러낸 뒤 아이들과 라면을 먹으며 "먹지 말라는 라면을 애들이랑 몰래 먹으니까 더 맛있다"고 웃음을 터뜨렸다.그러면서 "우리 남편들이 아내의 말을 듣는다고 하고 싶은 걸 너무 못 하고 산다. 오늘 제가 깨고 나갈 거다"라고 반항을 선언하며 장윤정 몰래 라면, 누룽지 등 연우, 하영과 함께 먹방을 이어갔다.앞서 몸무게가 '48kg'로 알려진 장윤정은 자신의 유튜브를 통해 콘서트를 앞둔 식단 관리 비법을 공개해 화제를 모았다. 당시 그는 "굶는 건 할 수 없다. 이 나이에 굶으면서 하는 관리는 너무 힘들다"고 현실적인 고민을 내비쳤고, "저도 제가 살이 평생 안 찔 줄 알았다. (그런데) 나이가 있으니 붓더라"며 달라진 체질을 솔직하게 인정했다.이어 장윤정은 "간식은 안 먹고 식사도 잘 안 한다. 오직 술만 마신다"고 웃으며 입을 열었고, "술을 마시기 때문에 탄수화물 섭취를 최소화하려고 한다. 살이 붙었다 싶을 때마다 운동을 병행한다"고 자신만의 관리 습관을 내비쳐 관심을 모았다. 또 도경완 역시 부부의 음주 습관에 대해 "일주일에 3일 정도 먹는다"고 귀띔하기도 했다.한편 장윤정은 2013년 도경완과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr