사진=뉴비트네 인터렉티브

사진=뉴비트네 인터렉티브

신인 배우 유신이 '더 스카웃' 준우승을 거머쥐는 쾌거를 이뤘다.유신은 지난 26일 종영한 ENA 'THE SCOUT : 다시 태어나는 별'에서 최종 2위에 이름을 올렸다. 진정성 있는 무대로 시청자들에게 깊은 인상을 남기며 프로그램을 대표하는 '성장캐'의 결실을 맺었다.데이식스 영케이 마스터 팀의 뮤즈로 활약한 유신은 이날 신곡 파이널 2라운드에서 '네가 웃을 수 있다면'을 선보였다. 하늘색 셔츠에 검정 와이드 팬츠를 매치한 담백한 패션으로 무대에 올라 곡에 담긴 진심을 더욱 진솔하게 전했다.특히 유신은 청량한 목소리와 시원한 고음으로 설레고 벅찬 에너지를 선사했다. 여기에 관객들과 호흡하는 여유로운 무대 매너까지 더해지며 완성도 높은 무대를 완성했다. 기립박수와 함께 엄지를 치켜세운 팀 마스터 영케이는 "제가 꿈꿨던 유신의 성장이다"며 "너무 뿌듯하다"라며 칭찬을 아끼지 않았다.그동안 유신은 '더 스카웃'을 통해 정준일의 '안아줘', 이적의 '말하는 대로', '그늘' 등의 무대를 꾸몄다. 특히 회차를 거듭할수록 눈에 띄는 성장세를 보여주며 마스터들의 극찬을 받았고, 최종 2위라는 값진 성과를 거두며 대장정을 마무리했다.이에 유신은 "'더 스카웃'을 통해 음악으로 마음을 전하고 감동과 위로, 공감을 준다는 것을 배웠다"라며 "저와 함께 웃고 울고 공감해 주신 많은 팬분들과 '더 스카웃' 뮤즈 친구들에게 음악을 느끼게 해 줘서 고맙다는 말을 전하고 싶다"라고 소감을 밝혔다. 끝으로 "절 스카우트 해주시고 가르쳐주신 영케이 마스터님께 감사드린다. 이번 기회로 더 성장한 모습 보여드리겠다"라고 덧붙였다.한편 유신은 2024년 영화 '루프'에서 효상 역으로 데뷔한 신예 배우다. 이후 드라마 '내 파트너는 악마', '거짓말, 뱀파이어가 어디 있어?' 등 다양한 장르를 오가며 연기 스펙트럼을 넓혔다. 최근에는 레진스낵 숏폼드라마 '구원하소서'에서 하반신 마비가 된 고등학생 형오를 연기하며 호평을 이끌어냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr