유재석이 박영진에게 감금 당했다./사진제공=MBC
유재석이 박영진에게 감금 당했다./사진제공=MBC
유재석이 박영진에게 감금 당했다.

27일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ‘휘파람 라이더스’ 회원들 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 정준하가 즐거운 라이딩 후 박영진에 의해 어딘가에 감금되는 모습이 그려진다.

공개된 사진 속 탈출을 꿈꾸며 감금형 버라이어티를 펼치는 회원들의 모습이 담겼다. 하루 종일 '재미 강박'에 시달리던 박영진은 조급함에 그들을 가두고, 어떻게든 웃음 분량을 뽑아내기 위해 집요하게 몰아붙인다.
유재석이 박영진에게 감금 당했다./사진제공=MBC
유재석이 박영진에게 감금 당했다./사진제공=MBC
탈주를 시도하다가 현관문 앞에서 붙잡힌 유재석은 박영진에게 끌려가 다시 감금형에 처한다. 화장실에 단체로 갇힌 채 눈치를 살피는 회원들의 모습에 궁금증이 모인다.

유재석은 “영진이 눈이 돌았네”라며 혀를 내두르고, 주우재는 “우리 집에 언제 가는 거냐”라고 호소한다.

이에 박영진은 “‘이것’을 해야 집에 갈 수 있다”면서 “저 또 볼 거예요? 안 볼 거잖아!”라며 계획한 것을 밀어붙인다. 회원들은 “이런 예능은 처음 해본다”라며 황당해한다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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