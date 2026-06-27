유재석이 박영진에게 감금 당했다./사진제공=MBC

유재석이 박영진에게 감금 당했다./사진제공=MBC

유재석이 박영진에게 감금 당했다.27일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ‘휘파람 라이더스’ 회원들 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 정준하가 즐거운 라이딩 후 박영진에 의해 어딘가에 감금되는 모습이 그려진다.공개된 사진 속 탈출을 꿈꾸며 감금형 버라이어티를 펼치는 회원들의 모습이 담겼다. 하루 종일 '재미 강박'에 시달리던 박영진은 조급함에 그들을 가두고, 어떻게든 웃음 분량을 뽑아내기 위해 집요하게 몰아붙인다.탈주를 시도하다가 현관문 앞에서 붙잡힌 유재석은 박영진에게 끌려가 다시 감금형에 처한다. 화장실에 단체로 갇힌 채 눈치를 살피는 회원들의 모습에 궁금증이 모인다.유재석은 “영진이 눈이 돌았네”라며 혀를 내두르고, 주우재는 “우리 집에 언제 가는 거냐”라고 호소한다.이에 박영진은 “‘이것’을 해야 집에 갈 수 있다”면서 “저 또 볼 거예요? 안 볼 거잖아!”라며 계획한 것을 밀어붙인다. 회원들은 “이런 예능은 처음 해본다”라며 황당해한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr