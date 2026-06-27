천록담이 신장암 투병 속내를 밝혔다./사진제공=KBS

천록담이 신장암 투병 속내를 밝혔다./사진제공=KBS

가수 천록담(이정)이 신장암 투병을 극복한 속내를 밝힌다.27일 오후 6시 5분 방송되는 KBS2 예능 ‘불후의 명곡’ 762회는 ‘트로트 절친 가왕전’ 특집 2부가 펼쳐진다. 지난 1부를 뜨겁게 달군 김나희X미스김, 한혜진X박현호, 이소나X홍성윤, 환희X최수호, 신승태X김준수에 이어 김용빈X손빈아X추혁진, 김범룡X진시몬, 정근우X박구윤X김수찬, 조혜련X신성, 천록담X춘길이 출격한다.2000년대를 휩쓸었던 발라드 최강자에서 '트로트계의 샛별'로 변신한 천록담과 춘길이 듀오를 결성한다. 천록담은 "저희 팀명은 '춘천이모'"라면서 "춘길, 천록담, 이정, 모세를 합한 것"이라고 밝힌다. 그러면서 "춘천 홍보대사를 노리고 있다"고 덧붙인다.이찬원이 두 사람을 향한 팬심을 표현한다. 그는 "지금 두 분이 트로트 샛별이지만, 20년 전만 해도 많은 남성들의 도토리를 휩쓸어 갔던 분이다. 모세 씨 노래로 미니홈피 BGM 오래 해뒀다"고 밝힌다. 이어 "오늘의 무대는 '천록담과 춘길'이냐 '이정과 모세'냐"고 묻는다. 이에 춘길은 "오늘은 구 이정X모세, 그리고 현 천록담X춘길이 한 무대에서 어우러진다. 둘이지만 넷 같은 무대가 될 것"이라며 조용필의 명곡인 '일편단심 민들레야'로 무대를 꾸민다 .천록담과 춘길은 남다른 우정의 의미를 털어놓는다. 두 사람은 발라드에서 트로트로 장르의 변화를 꾀했다는 점 외에도, 이정은 신장암 1기, 춘길은 후종인대 골화증을 투병하며 비슷한 시기에 생사의 고비를 넘겼다는 공통점이 있다.천록담은 "보너스로 주어진 삶이라고 생각한다. 못할 게 없다"며 병마를 극복한 심경을 밝히고, 춘길은 "(천록담은) 트로트라는 새로운 길을 걷는 데 있어 듬직한 동반자다. 우리 자체가 트로트가 된 것 같다"며 우정을 과시한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr