사진 = 장원영 인스타그램

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아이브 장원영이 화려한 무대 의상과 사랑스러운 대기실 비하인드를 오가며 상반된 매력을 담은 사진을 공개해 팬들의 시선을 사로잡았다.장원영은 인스타그램에 "幼い頃, 空を飛ぶことが夢だった(어릴 적, 하늘을 나는 것이 꿈이었다)"와 "하트뿅"이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 장원영은 화려한 진주와 장식이 촘촘하게 더해진 골드 컬러 의상을 착용한 채 카메라를 응시하며 셀카를 촬영하고 있다. 긴 웨이브 헤어와 커다란 링 귀걸이, 또렷한 메이크업이 어우러졌고 이어폰 줄이 의상 위로 자연스럽게 내려와 있는 모습과 대기실 공간이 함께 담기며 무대 직전의 분위기를 전했다.이어진 사진에서 장원영은 커다란 핑크 리본을 머리에 착용하고 화이트 의상을 입은 채 바닥에 앉아 브이 포즈를 취하고 있다. 한 손에는 반짝이는 소품을 들고 있으며 어두운 대기 공간과 주변 적재함이 함께 담겨 무대 뒤 비하인드 현장의 분위기를 그대로 보여줬다.또 다른 사진에서 장원영은 같은 화이트 의상과 핑크 리본 차림으로 한쪽 눈을 감고 혀를 살짝 내민 표정을 지으며 브이 포즈를 취하고 있다. 밝은 조명 아래 긴 웨이브 헤어와 커다란 링 귀걸이가 돋보였고 화이트 패널을 배경으로 사랑스러운 매력을 더했다.이어 장원영은 화려한 골드 의상을 입은 채 거울을 이용해 흑백 셀카를 촬영하고 있다. 카메라가 장식된 휴대전화를 들고 옆을 바라보는 표정을 담았으며 반짝이는 의상과 긴 웨이브 헤어, 대기실 거울이 함께 어우러져 색다른 분위기를 완성했다.또 장원영은 긴 웨이브 헤어를 양갈래로 연출하고 레오파드 패턴 리본을 묶은 채 바닥에 쪼그려 앉아 카메라를 올려다보고 있다. 블랙 의상에 빨간 장미 장식 초커를 착용했고 볼에는 작은 캐릭터 스티커가 붙어 있어 귀여운 분위기를 더했다. 콘크리트 벽과 바닥을 배경으로 새침한 표정을 짓고 있는 모습이 시선을 끌었다.이어진 사진에서 장원영은 같은 스타일링으로 나무가 우거진 야외를 배경 삼아 양손을 고양이 발처럼 들어 올린 포즈를 취하고 있다. 눈을 감은 채 환하게 웃는 표정과 긴 웨이브 헤어가 어우러졌고 레오파드 리본과 하트 모양 귀걸이, 장미 초커가 함께 담기며 발랄한 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 장원영은 거울을 이용해 셀카를 촬영하며 손가락을 입술에 댄 포즈를 취하고 있다. 레오파드 리본과 화려한 귀걸이, 볼에 붙인 캐릭터 스티커가 가까이 담겼고 반짝이는 네일과 장식이 들어간 휴대전화 케이스가 함께 보이며 시선을 모았다.사진을 본 팬들은 "원영이는 하늘에서 내려온 천사", "사진 좀 귀엽다", "너무 예뻐", "천사 아기고양이", "My princes", "so cute" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보냈다.앞서 장원영은 공항 입국 심사 중 얼굴을 확인하려는 직원 앞에서 장원영이 팔짱을 끼는가 하면 여권을 낚아채듯 한 손으로 받는 영상이 확산되며 네티즌들 사이 갑론을박이 일었다.이후 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 "장원영 개인을 대상으로 한 모욕, 명예훼손, 허위사실 유포, 성희롱 및 성적 모욕, 사생활 침해 등 확인된 위법 행위에 관해 민형사상 조처를 포함한 강경한 법적 대응을 진행하고 있다"고 밝혔다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수하기도 했다. 장원영은 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.장원영이 속한 아이브는 지난 2월 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)를 발매했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr