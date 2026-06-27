방송인 유재석이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

유재석이 한강 라이딩 모임을 개설했다. / 사진=MBC

'놀면 뭐하니?' 유재석이 한강 라이딩 동호회 휘파람 라이더스의 회장이 된다.27일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 한강에서 휘파람 라이더스 첫 정기 라이딩 모임을 하는 모습이 공개된다.이번 모임에는 정준하와 '놀면 뭐하니?'에 처음 출연하는 박영진이 함께한다. 정준하는 얼굴에 선크림을 잔뜩 바른 채 등장해 피부 관리에 신경 쓰는 모습을 보인다. 이어 자전거를 타며 특유의 존재감으로 웃음을 안긴다.박영진은 공공자전거 따릉이 1년 정기권 이용자임을 밝히며 "따릉이가 얼마나 강한지 보여주겠다. 따릉이 무시하지 마"라고 말한다. 그러나 1시간 이용 시간이 다가오자 추가 요금을 걱정하며 초조한 모습을 보여 눈길을 끈다.이날 회장 유재석은 출발한 지 얼마 지나지 않아 회원들의 불만이 이어지면서 난관에 부딪힌다. 주우재는 "저 허벅지가 터질 것 같아요"라며 휴식을 요청하고, 박영진은 "따릉이 환승해야 해요"라고 재촉한다. 시작부터 쉽지 않은 라이딩이 이어지는 가운데 유재석이 '휘파람 라이더스'를 원만하게 이끌 수 있을지 관심이 쏠린다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr