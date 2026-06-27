'무명전설' TOP7 멤버들이 오프닝 무대를 펼치고 있다. / 사진=콘서트가든 제공

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'무명전설' TOP7 멤버들이 서울 콘서트 매진을 자축했다.27일 오후 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 서 MBN 트롯 서바이벌 '무명전설' TOP7(성리, 하루, 장한별, 황윤성, 정연호, 이창민, 이루네)의 전국 투어 콘서트가 진행됐다.이날 TOP7 멤버들은 오프닝 곡으로 '그대여 변치마오'와 '사랑해 누나'를 연이어 불렸다. 노래가 끝난 후 본격 자신들의 소개를 마친 이들은 관객들과 소통에 나섰다. 성리는 "기쁜 소식이 있다"며 "서울 콘서트가 전석 매진을 기록했다"고 알렸다. 이에 장한별은 "6일 동안 서울로 2행시를 지었다며 서울에 온 진짜 이유는 울 자기들 보러 왔지"라고 말해 객석의 뜨거운 함성을 끌어냈다.장한별의 2행시에 황윤성이 호기로운 도전을 외쳤다. 그는 "서울 콘서트 매진돼서 감동해서 나 울었어"라고 외쳤다. 그러나 TOP7 멤버들은 "역시 10분 고민한 게 티가 난다"며 "6일 고민한 멘트와 10분 고민한 멘트는 큰 자이가 있다"며 장난을 치는 등 화기애애한 분위기를 만들었다.'무명전설'은 대중에게 알려지지 않은 무명의 가수들을 전면에 내세워 트롯 시장에 새로운 얼굴과 흐름을 보여주겠다는 기획으로 출발했다. 긴 무명에도 무대를 포기하지 않았던 참가자들의 진심과 도전을 조명했고, 첫 방송부터 최종회까지 12주 연속 동시간대 예능 1위를 기록하며 뜨거운 관심을 입증했다.한편 지난 13일 경기도 안양에서 시작된 2026 '무명전설' 전국 투어 콘서트는 오는 9월 19 일 청주 공연까지 총 14개 도시를 방문할 계획이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr