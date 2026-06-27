유재석이 멱살을 잡혔다./사진제공=MBC

유재석이 멱살을 잡혔다./사진제공=MBC

유재석의 동호회 회장 권위가 추락한 사건이 발생한다.27일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 동호회 ‘휘파람 라이더스’ 회원들 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 정준하, 박영진의 첫 한강 라이딩이 펼쳐진다.라이딩 중 잠시 한강 공원 편의점에 들른 회원들은 컵라면과 간식을 먹으며 휴식을 취한다. 그러나 유재석과 정준하 사이 뜻밖의 사건이 벌어지며 싸늘한 분위기가 형성된다.유재석은 정준하가 제조한 컵라면을 먹게 되고, 뒤늦게 컵라면이 뒤바뀐 것을 안 정준하는 “도벽 있어요? 왜 남의 라면을 먹냐”고 유재석을 도발한다.컵라면에서 시작된 두 사람의 신경전은 음식 쟁탈전으로 번진다. 유재석은 자신의 생수를 몰래 마신 범인으로 정준하를 의심하며 비난한다. 정준하는 “비디오 판독해”라며 억울함을 호소하고, 유재석은 “여기 도둑이 있다”라고 외친다.정준하와 불미스러운 일이 있었던 유재석은 또 한 번 ‘휘파람 라이더스’를 발칵 뒤집는 사건의 주인공이 된다. 회장의 권위가 바닥으로 추락한 채 멱살까지 잡힌 유재석의 모습이 포착돼 궁금증을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr