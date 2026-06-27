사진 = 박한별 인스타그램

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사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

배우 박한별이 여름 햇살 아래 자연을 배경으로 한 편안한 일상 속에서도 변함없는 미모를 드러낸 박한별이 싱그러운 분위기로 팬들의 시선을 사로잡았다.박한별은 자신의 인스타그램에 "🌼"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 차량 안에서 안전벨트를 착용한 채 셀카를 촬영하는 모습부터 능소화가 가득 피어난 담장을 배경으로 다양한 포즈를 취하는 모습까지 담겼다. 박한별은 하늘색 프린팅 티셔츠에 연청 데님 팬츠를 매치하고 화이트 체인 숄더백을 더해 시원한 여름 스타일을 완성했으며 긴 웨이브 헤어와 은은한 메이크업이 어우러져 자연스러운 분위기를 자아냈다.능소화가 풍성하게 늘어진 길가에서는 브이 포즈를 취하거나 뒤를 돌아 미소를 짓는 박한별의 모습으로 여유로운 순간을 남겼다. 한 손에는 작은 휴대용 선풍기를 들고 있으며 마지막 사진에서 박한별은 한쪽 팔을 높이 들어 올린 채 능소화를 바라보는 포즈를 취해 화사한 풍경과 함께 밝은 분위기를 더했다.팬들은 "인간 능소화 등장", "너무 예뻐용", "Very pretty", "늘씬하고 성숙미 넘치시고 아름다우세요", "여신한별누나", "박한별씨는 아직도 20대미모예요" 등의 댓글을 남기며 변함없는 비주얼에 뜨거운 반응을 보였다.한편 1984년생으로 42세인 박한별은 안양예고 재학 시절 구혜선, 이주연과 함께 5대 얼짱으로 알려지며 온라인상에서 화제가 됐다. 박하별은 2003년 스크린 데뷔 후 드라마 '잘 키운 딸 하나', '냄새를 보는 소녀' 등 다양한 작품 활동을 펼쳤다. 현재 박한별은 유튜브 채널 '박한별하나'를 운영하며 15만 명의 구독자와 소통을 이어오고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr