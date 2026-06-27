사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 연상연하 특집에 출연한 옥순이 편안한 일상을 담은 거울 셀카를 공개하며 청순한 비주얼로 팬들의 시선을 사로잡았다.최근 29기 옥순은 자신의 인스타그램 스토리에 사진을 한 장 올렸다.공개된 사진에는 병원으로 보이는 실내에서 거울을 이용해 셀카를 촬영하고 있는 29기 옥순의 모습이 담겼다.29기 옥순은 화이트 슬리브리스 상의 위에 민트 컬러의 가디건을 걸친 편안한 차림으로 한 손에는 휴대전화를 들고 다른 손으로 머리카락을 가볍게 정리하고 있다. 긴 생머리를 한쪽으로 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 목걸이, 블랙 숄더백이 어우러져 담백하면서도 청순한 분위기를 더한다.뒤편으로는 커튼이 설치된 진료 공간과 의료기기, 안내문 등이 함께 보여 병원 내부의 일상적인 풍경이 자연스럽게 담겼다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별설이 나왔다.29기 영수는 자신의 계정에서 Q&A 시간을 가졌는데 한 네티즌이 29기 영수에게 여자친구에 대해 질문하자 29기 영수는 "그럴리가요"라고 답변해 현재 솔로임을 드러낸 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr