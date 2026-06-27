티파니가 엘리트 집안을 공개했다./사진=텐아시아DB

티파니가 엘리트 집안을 공개했다./사진제공=MBC

소녀시대 티파니 영이 성대결절 극복기를 공개한다.27일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’ 404회에서는 데뷔 19년 차티파니 영의 일상이 담긴다.과거 성대결절을 두 차례 겪었던 티파니 영은 이날 아침부터 이비인후과를 찾아 성대 상태를 점검한다. “피부과에 가듯 2주에 한 번씩 이비인후과에 간다”고 밝힌 그는 의사 앞에서도 성대 근육의 움직임을 유심히 살피며 질문을 쏟아낸다.티파니 영은 평소 성대 구조는 물론 근육과 혈관까지 독학으로 공부해 왔다고 밝힌다. 생물학을 전공한 언니와 의사인 외할아버지의 영향으로 자연스럽게 ‘해부학’에 관심을 갖게 됐다는 그는, 의사조차 ‘반전문가 수준’이라고 감탄할 정도의 지식과 탐구력을 보여준다.하반기 기대작인 뮤지컬 ‘유미의 세포들’의 주인공 ‘유미’로 변신한 티파니 영의 연습 현장도 공개된다. 그는 웹툰 속 ‘유미’를 구현하기 위해 메이크업·패션은 물론 간식 취향까지 분석하며 캐릭터 연구에 몰두한다. 특히 캐릭터의 동공 움직임까지 표현하고 싶었다며 디테일 장인의 면모를 보인다. 새로운 연기 도전에 나선 티파니 영을 응원하기 위해 남편 변요한이 준비한 ‘커피차’ 이벤트 비하인드도 밝힐 예정이다.티파니 영은 소녀시대 전성기 시절, 돌연 미국으로 유학을 떠났던 이유도 솔직하게 털어놓는다. 모든 것을 내려놓고 연기 학교를 다니며 영화와 드라마 오디션에 도전했다는 그는 피나는 노력 끝에 무려 200대 1의 경쟁률을 뚫고 뮤지컬 '시카고' 오디션에 합격한 과정도 공개한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr