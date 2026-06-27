사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 강미나가 피오와의 키스신 비하인드를 폭로했다.27일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 드라마 '내일도 출근'의 주역 서인국, 강미나가 출연했다.이날 붐은 강미나를 향해 "이 자리에 뽀뽀를 한 사람이 있다. 우연치 않게 조금 어색해졌다고 한다"고 말해 모두를 놀라게 했다. 갑작스러운 폭로에 피오는 "어떻게 된 거야?"라며 시치미를 뗐지만, 강미나는 "'어떻게 된 거야' 하는 분"이라며 곧바로 피오를 지목했다.예상치 못한 지목에 피오는 자리에서 벌떡 일어나 "죄송합니다"라고 고개를 숙여 현장을 웃음바다로 만들었다. 붐이 "공식적으로 이야기해 달라"고 하자 강미나는 "드라마 '호텔 델루나'에서 상대역으로 만나 러브라인이 있었다"고 설명했다.강미나는 당시 키스신 촬영 비하인드를 공개하며 "저는 전혀 몰랐는데 나중에 들으니까 키스신을 찍을 때 발가락을 엄청 꼼지락꼼지락거리셨다고 하더라"고 말했다.순간 피오의 귀는 더욱 빨개졌고, 그는 또다시 "죄송합니다"라며 민망한 웃음을 감추지 못했다. 붐이 "너무 떨려서 그랬던 거냐"고 묻자 피오는 "그랬던 것 같다"고 솔직하게 인정했다.신동엽은 "미나 씨도 소스라치게 놀랐겠다. 이렇게 열심히 한다고?"라며 장난을 쳤고, 강미나는 "되게 진심인데?"라고 받아쳐 스튜디오를 초토화시켰다. 피오는 끝내 "죄송합니다"를 반복하며 웃음을 자아냈다.피오는 넷플릭스 '참교육' 글로벌 1위 기록으로 멤버들에게 축하를 받았다. 붐은 "글로벌 1위를 하면 어떤 기분이냐. 우리는 경험이 없어서 모른다. DM도 많이 오냐"고 물었고, 피오는 "많이 사랑해주셔서 감사하다. 가족들과 지인들이 축하를 많이 해줘서 정말 행복하다"고 소감을 밝혔다.이에 문세윤은 "'참교육'에서 피오의 '오' 연기가 최고다. 대사의 반이 '오' 아니냐"며 재치 있게 놀렸고, "한 번 보여달라"고 요청했다. 피오는 곧바로 극 중 놀라는 장면을 재연하며 "오오오"를 외쳐 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr