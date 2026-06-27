이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬'

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배우 최민식이 연예인 열애에 대한 부정적 시선에 소신 발언을 했다.27일 '뜬뜬' 채널의 콘텐츠 '핑계고'에는 "팬미팅은 핑계고"라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상에는 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'에서 호흡을 맞춘 최민식과 최현욱이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.후배 최현욱을 바라보던 최민식은 "현욱이가 연애도 마음껏 했으면 좋겠다"고 운을 뗐다. 이어 "젊었을 때 연애도 하는 거지. 근데 연애하면 스캔들이고 뭐고. 다 부정적인 시각으로 바라보니까. 젊은 처녀 총각이 연애하는데 어떤 놈이"라고 말한 뒤, "갑자기 열이 확 올라온다"고 분노했다.이를 듣던 유재석은 "형님이 업계에 계시면서 후배들 이런 모습을 보니까 답답하신 거다"라고 공감했고, 양세찬 역시 "무슨 말인지 알 것 같다"고 거들었다.최민식은 "사랑을 해봐야 한다"며 다양한 감정을 경험하는 것이 연기에도 도움이 된다는 생각을 전했다.이어 "나쁜 짓만 안 하면 되지"라고 덧붙였고, 양세찬은 "알게 모르게 (연애) 할 거다"라고 공감했다.그러자 최민식은 "그래? 이따 전화해서 오라고 해라"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 갑작스러운 상황극에 최현욱도 웃음을 터뜨렸다.최민식이 최현욱의 여자친구를 실제로 만난 상황을 상상하며 이야기를 이어가자, 유재석은 "여자친구가 지금 없다고 하지만 있더라도 실제로 부르면 얼마나 불편하겠나"라고 말했고, 양세찬은 "뭔가 아빠 같았다"고 덧붙이며 현장을 웃음바다로 만들었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr