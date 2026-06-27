사진 = 전소민 인스타그램

사진 = 전소민 인스타그램

사진 = 전소민 인스타그램

사진 = 전소민 인스타그램

배우 전소민이 사랑스러운 표정과 발랄한 매력으로 팬들의 미소를 자아냈다.전소민은 최근 자신의 인스타그램에 "🌼🌽❤️‍🔥💛🙃"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 밝은 아이보리색 배경 앞에서 연노란색과 화이트 컬러가 배색된 긴소매 상의를 입고 다양한 표정을 짓는 전소민의 모습이 담겼다. 전소민은 머리를 자연스럽게 묶은 채 한쪽 눈을 감고 미소를 지으며 양손을 얼굴 아래 꽃받침처럼 올리고 있어 귀여운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 전소민은 긴 소매를 손끝까지 덮어 입은 채 양손으로 입가를 감싸고 옆을 바라보며 입술을 살짝 내밀고 있다. 내추럴한 앞머리와 편안한 차림이 어우러져 꾸밈없는 매력을 더하며, 단정한 배경이 표정에 시선을 집중시킨다.또 다른 사진에서 전소민은 양손으로 브이 포즈를 만들어 볼 옆에 가져다 댄 채 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있다. 동그랗게 뜬 눈과 밝은 미소가 어우러져 특유의 사랑스러운 분위기를 완성한다.마지막 사진에서 전소민은 양손을 들어 소매를 살짝 들어 올린 채 옆을 바라보며 익살스러운 표정을 짓고 있다. 자연스럽게 묶은 헤어스타일과 편안한 의상이 어우러져 장난기 넘치는 일상의 한순간을 담아냈다.팬들은 "왜 이렇게 귀여워요", "아니 이렇게 이쁘고 귀여워도 되는거임", "너무 예뻐", "상콤한 쏘미닝", "레몬비타민소민", "언니 너무 예뻐요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 응원을 보냈다.한편 1986년생으로 40세인 전소민은 '남편들'에서 열연했다. '남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내 시내(강한나 분)를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편 충식(진선규 분)과 현남편 민석(공명 분)의 예측불허 구출 대작전을 그린 코미디 액션 영화다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr