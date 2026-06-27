개그맨 허경환이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

박영진이 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진=MBC

개그맨 박영진이 '놀면 뭐하니?'에서 동기 허경환과 티격태격 케미를 보여준다.27일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 휘파람 라이더스 회원들 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 정준하, 박영진과 함께 한강 라이딩을 즐기는 모습이 공개된다.허경환과 공채 개그맨 동기인 박영진은 "요즘 허경환이 내 연락을 안 받는다"고 폭로한다. 이에 허경환은 박영진의 연락을 피할 수밖에 없었던 이유를 공개한다는데. 과연 두 사람 사이에 어떤 일이 있었는지 궁금증을 자아낸다.그런가 하면 박영진은 최근 '놀면 뭐하니?'에 출연한 김원훈을 비롯해, 양상국, 이용진, 이선민, 곽범 등 개그맨들의 맹활약에 부담감을 느끼면서 웃겨야 한다는 의욕을 불태운다.이에 정준하는 "오늘 왜 이렇게 무리수를 둬"라고 외치며 박영진을 견제한다. 그러자 독기를 품은 박영진은 "난 오늘만 사는 개그맨"이라면서 웃음을 노리고, 동기의 분투를 본 허경환은 "얘가 이런 애가 아닌데…"라고 반응해 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr