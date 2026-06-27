장항준 감독이 송은이 회사와 재계약을 마쳤다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

장항준 감독이 송은이 회사와 재계약을 마쳤다고 밝혔다./사진제공=KBS

윤종신과 장항준이 31년 우정에서 나오는 농익은 티키타카로 웃음과 감동을 선사했다.지난 26일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들 시즌2’(이하 ‘옥문아’) 318회에서는 가수 윤종신, 영화감독 장항준이 게스트로 출연했다.이날 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 인생이 180도 달라진 장항준의 근황이 공개됐다. 스타 작가 김은희의 남편으로서 '신이 내린 꿀팔자'라는 별명을 달고 다녔던 장항준은 "아내의 수입을 넘어선 지는 좀 됐다. 아내에게 제 카드를 줬다"라고 밝히면서도 "아내 그늘이 최고다. 그늘이 얼마나 편한 곳이냐"라고 외쳤다.장항준의 달라진 입지에 현 소속사 대표 송은이와 전 소속사 대표 윤종신이 신경전도 펼쳐졌다. 윤종신은 "항준이가 우리 회사에 잠깐 있었다. 회사 초창기의 상징적인 존재였는데, 가수들을 주축으로 하다 보니 이적 시즌에 은이네로 간 것"이라며 "이제는 미스틱으로 돌아와도 될 것 같다"라고 야심을 보였다.이에 송은이는 "'왕사남' 개봉 전에 이미 재계약 하셨다"라고 재빨리 선을 그었다. 송은이는 장항준이 독립을 선언한다면 뜻을 지지해 주겠다면서 넓은 아량을 보였다. 그러나 정작 장항준은 "독립을 왜 해야 하냐. 나는 그늘이 좋다"라면서 또 한번 소소한 삶을 바랐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr