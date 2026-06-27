사진 = 정은채 인스타그램

사진 = 정은채 인스타그램

사진 = 정은채 인스타그램

사진 = 정은채 인스타그램

배우 정은채가 화이트룩으로 우아한 분위기를 자아내며 독보적인 비주얼을 선보였다.정은채는 최근 자신의 인스타그램에 "🩵🧥👚👖👠👜🕶️🧤❤️"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 행사 부스 앞에서 화이트 컬러 의상을 입고 다양한 포즈를 취하는 정은채의 모습이 담겼다. 정은채는 풍성한 러플 디테일이 돋보이는 화이트 의상에 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 바라보고 있으며 밝은 벽돌 배경과 붉은 프레임 장식이 어우러져 깔끔한 분위기를 더한다.이어진 사진에서 정은채는 같은 공간에서 환한 미소를 지으며 정면을 바라보고 있다. 화이트 의상과 은은한 액세서리가 단정한 분위기를 완성했고 뒤편 벽면의 시계와 전시 공간이 함께 담겨 행사장 특유의 분위기를 전한다.또 다른 사진에서 정은채는 여행 소품과 의류가 전시된 공간을 둘러보며 옆모습을 드러내고 있다. 정은채는 미소를 띤 얼굴로 전시된 공간을 바라보고 있으며, 다양한 여행 사진과 소품, 의류가 함께 배치돼 감각적인 전시 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 정은채는 행사장에 마련된 체험 공간 앞에서 고개를 숙인 채 상자 안에 손을 넣고 있다. 정은채는 자연스럽게 미소를 지으며 체험에 참여하고 있으며, 뒤편으로 에스컬레이터와 행사 부스가 함께 담겨 현장의 모습을 그대로 전한다.팬들은 "날개 어디다 두고오셨어요", "항상 응원하고 있습니다", "너무 예뻐", "이런 미모를 가지고 팬미팅 안하면 유죄임", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "아름다워요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 응원을 보냈다.한편 1986년생인 정은채는 동갑내기 화가 김충재와 열애 사실을 인정하고 많은 이들의 응원 속에서 공개 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr