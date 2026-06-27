사진 = 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 31기 경수와 함께한 근황을 공개하며 다정한 분위기로 눈길을 끌었다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램 스토리에 경수와 함께 한 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 31기 순자는 서울 코엑스 내부에서 31기 경수와 나란히 서 있는 모습이다. 31기 순자는 연한 그린 컬러의 상의에 아이보리 톤 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 커다란 꽃다발을 품에 안고 카메라를 바라보고 있다. 31기 경수는 화이트 셔츠와 블랙 팬츠를 착용한 채 31기 순자를 바라보며 미소를 짓고 있으며 양손에는 여러 개의 쇼핑백을 들고 있어 자연스러운 일상을 더했다.두 사람 뒤로는 전시 안내가 표시된 대형 전광판과 코엑스 안내 시설이 자리하고 있다. 사진 속에는 행사장 내부의 개방감 있는 공간과 안전 펜스가 함께 담겨 있으며 화면 오른쪽에는 전시 안내 문구가 보인다. 사진 하단에는 "내(인)생의 도서전 때문인지 경험이어서인지 도서전은 재밌이?"라는 문구와 31기 경수의 계정이 함께 표시돼 있다.앞서 현재 출판사에서 북디자이너로 근무 중인 순자는 서울 코엑스에서 열린 서울국제도서전에 참여해 독자들과 직접 만나는 시간을 가졌다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr