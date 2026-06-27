배우 이상이가 강한 신념을 지닌 형사로 변신한다./사진제공=MBC

배우 이상이가 강한 신념을 지닌 형사로 변신한다./사진제공=MBC

배우 이상이가 강한 신념을 지닌 형사로 변신한다.7월 31일 첫 방송 되는 MBC 새 금토 드라마 '유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 어느 워킹맘의 고군분투 워라벨 사수기를 그린 작품이다.이상이는 극 중 남부서 형사과 강력2팀 경위 이동진 역을 맡았다. 이동진은 확신의 킹피셔 추적자로, 킹피셔를 향한 대중의 추종과 열광을 이해하지 못하는 인물이다. 누구보다 범죄 피해자의 아픔을 잘 아는 그는 정당한 법적 심판이라는 확고한 신념 아래 킹피셔를 끈질기게 쫓는다.25일 공개된 스틸에는 사건 현장을 누비며 단서를 추적하는 이동진의 모습이 담겼다. 작은 흔적도 놓치지 않겠다는 집념과 늘 범인 검거율 상위를 기록하는 에이스 형사의 면모가 시선을 사로잡는다. 형사다운 단정한 비주얼과 날카로운 눈빛도 캐릭터의 몰입도를 높인다.극 중 이동진은 킹피셔를 반드시 검거하겠다는 의지로 수사의 선봉에 선다. 그에게 킹피셔는 반드시 법의 심판을 받아야 할 범죄자이며, 경찰로서 그를 체포하는 것이 정의라고 믿는다. 이상이는 이러한 신념을 갖게 된 이동진의 사연까지 섬세하게 그려낼 예정이다.'유부녀 킬러' 제작진은 "이상이 배우는 현장에서 매번 새로운 활력으로 캐릭터에 생명력을 불어넣고 있다. 이동진 캐릭터 특유의 강인함과 깊은 내면까지, 이상이 배우가 그려낼 입체적인 서사를 기대해 달라"고 전했다.앞서 이상이는 최근 종영한 박지훈 주연의 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'에 특별 출연으로 함께했다. 특별 출연임에도 이례적으로 첫 방송 전 제작발표회에 참석한 데 이어 후반부까지 비중 있는 활약을 이어가며 화제를 모았다.'유부녀 킬러'는 동명의 인기 카카오웹툰을 원작으로 하며, 오는 7월 31일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr