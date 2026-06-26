故 김성민이 세상을 떠난 지 10년이 흘렀다. / 사진=사진공동취재단

배우 고(故) 김성민이 세상을 떠난 지 10년이 흘렀다. 드라마와 예능을 넘나들며 대중의 사랑을 받았던 그는 마약 투약으로 활동에 큰 위기를 맞기도 했다. 생의 마지막에는 장기기증으로 5명에게 새 삶을 선사했다.26일은 고 김성민의 10주기다. 고인은 2016년 6월 자택에서 의식을 잃은 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 끝내 의식을 회복하지 못했고, 뇌사 판정을 받은 뒤 향년 43세로 생을 마감했다.유족은 생전 장기기증 의사를 밝혀온 고인의 뜻을 존중해 장기기증을 결정했다. 이에 따라 신장과 간, 각막 등이 기증됐으며, 총 5명의 환자가 새로운 삶을 이어갈 수 있었다.1991년 광고 모델로 연예계에 첫발을 내디딘 김성민은 이후 극단 성좌에서 배우 활동을 시작했다. 드라마 '인어아가씨', '왕꽃선녀님', '환상의 커플', '밥줘', '가문의 영광' 등 다양한 작품에 출연하며 얼굴을 알렸다. MBC 연기대상 신인상과 우수상을 수상하기도 했다.예능에서도 활약은 이어졌다. KBS2 '해피선데이-남자의 자격'에서 솔직하고 인간적인 매력으로 시청자들의 사랑을 받았다.하지만 한창 활동하던 시기 마약 투약 사건으로 커리어에 큰 타격을 입었다. 2010년 필로폰 투약 혐의로 집행유예를 선고받은 뒤 활동을 중단했다. 자숙 끝에 2012년 JTBC 드라마 '우리가 결혼할 수 있을까'로 복귀했다. 2013년 결혼하며 새로운 출발에 나서는 듯했지만, 2015년 다시 마약 투약 혐의로 실형을 선고받았다. 10개월간의 징역형을 마치고 2016년 1월 출소한 그는 같은 해 6월 세상을 떠났다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr