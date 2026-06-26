송혜교가 1인 기획사를 설립하며 새출발에 나선다. / 사진=텐아시아DB

배우 송혜교가 14년간 몸담았던 UAA 엔터테인먼트와 결별 후 새로운 출발에 나선다.26일 UAA 측은 "송혜교와의 전속계약이 최근 만료됐다. 긴 시간 서로 신뢰하며 함께해 온 UAA와 송혜교는 지금까지의 동행을 마무리하고 각자의 미래를 응원하기로 했다"고 밝혔다.그러면서 "송혜교와 함께한 시간은 행복하고 기쁜 기억으로 남을 거다. 새로운 출발선에 선 송혜교에게 팬 여러분들의 따뜻한 관심과 격려, 사랑을 부탁드린다"고 덧붙였다.송혜교는 지난 2012년 11월 UAA(United Artist Agency)와 전속계약을 체결했다. 이날 한 매체는 "송혜교가 UAA와 결별 후 1인 기획사를 차린다"고 보도했다.한편 송혜교는 넷플릭스 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr