래퍼 스윙스가 tvN '놀라운 토요일' 녹화 도중 제작진에게 직접 의견을 전달했던 일화를 공개했다./ 사진=유튜브 채널 '에겐남 스윙스'

래퍼 스윙스가 tvN '놀라운 토요일' 녹화 도중 제작진에게 직접 의견을 전달했던 일화를 공개했다./ 사진=유튜브 채널 '에겐남 스윙스'

래퍼 스윙스가 tvN '놀라운 토요일' 녹화 도중 제작진에게 직접 의견을 전달했던 일화를 공개했다./ 사진=유튜브 채널 '에겐남 스윙스'

래퍼 스윙스가 tvN '놀라운 토요일' 녹화 도중 제작진에게 직접 의견을 전달했던 일화를 공개했다.25일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 '예능 래퍼 원투펀치의 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 스윙스는 게스트로 출연한 한해, 딘딘과 함께 과거 '놀라운 토요일'(이하 '놀토') 출연 당시를 떠올렸다.'놀토' 고정 멤버인 한해는 "힙합 특집이라 크러쉬와 스윙스가 출연했는데, 당시 '어느새 힙합은 안 멋져'라는 밈이 유행하고 있었다"며 "두 사람이 등장할 때 제작진이 해당 노래를 틀었고, 그때부터 형이 기분이 상했다"고 말했다.이어 "스윙스 형이 녹화 도중 '한마디만 하고 가도 되냐'며 오프닝에서 '힙합이 안 멋져'라는 가사가 나온 것이 기분이 자긴 너무 기분 나쁘다고 이야기했다"며 "'놀토'를 하면서 게스트가 녹화를 끊은 건 8년 만에 처음이었다"고 밝혔다.한해는 "제작진도 의도가 있었던 건 아니라 바로 상황을 이해했고, 오프닝에서 해당 부분을 빼겠다고 했다"며 "그러자 스윙스 형도 '그럴 거면 저도 열심히 하겠다'며 원래 분위기로 돌아왔다. 그 모습을 보며 정말 프로라고 생각했다"고 전했다.스윙스는 당시 문제를 제기한 이유에 대해 "게스트를 초대한 자리인데, 예를 들어 '발라드는 구려'라는 노래가 있는데 박효신 형이 나올 때 그 노래를 틀면 안 되는 것 아니냐"고 비유했다. 그러면서 "붐 형이 어떤 노래를 틀면 좋겠냐고 물었고, 크러쉬가 신곡 홍보를 하러 왔으니 그 노래를 틀면 된다고 했다"며 "다들 처음에는 놀랐지만 바로 이해해주고 웃으며 넘어가는 모습을 보고 정말 프로라고 느꼈다"고 말했다.이를 들은 딘딘은 "나는 형이 이해된다. 형이 힙합을 하는 사람인데 그걸 웃음 밈으로 소비했으면 조리돌림을 당했을 것"이라며 공감했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr