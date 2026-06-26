트로트 가수 박지현이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

박지현과 코드쿤스트가 함께 쇼핑에 나섰다./사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

트로트 가수 박지현이 ‘패션 코치’ 코드쿤스트의 도움을 받아 과감한 도전에 나선다. 박지현은 지금까지 입어보지 않았던 스타일은 물론, 노출까지 감행한다는 후문이다.오늘(26일) 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 코드쿤스트가 박지현의 ‘패션 코치’로 나서 함께 쇼핑을 하는 모습이 전파를 탄다.공개된 사진에는 박지현이 ‘패션 코치’ 코드쿤스트와 패션의 성지인 한남동에 입성한 모습이 담겨 있다. 선글라스를 끼고 한껏 들뜬 박지현과, 그의 귀여운 모습에 흐뭇한 미소를 짓는 형 코드쿤스트다. 거리의 ‘패션 피플’ 사이에서 박지현은 코드쿤스트에게 “오늘 형님만 믿을게요!”라며 설렘을 보인다.이들은 코드쿤스트의 단골 빈티지 숍으로 향했다. 코드쿤스트는 매의 눈으로 박지현에게 어울릴 만한 ‘꾸안꾸(꾸민 듯 안 꾸민 듯 꾸민)’ 스타일의 ‘느좋남(느낌 좋은 남자)’ 패션 아이템들을 고른다.박지현은 비니 모자와 시원하게 파인 민소매 티셔츠를 든 코드쿤스트에게 “아직 도전할 준비가 안 됐어요!”라며 부끄러워한다고. 하지만 마침내 코드쿤스트는 박지현을 위한 맞춤 스타일을 찾아내, “지금까지 본 것 중에 제일 낫다!”라며 센스 넘치는 ‘느좋남’으로 변신한 박지현의 모습에 흐뭇해한다는 후문이다. 박지현도 자신의 모습을 보고 “진짜 연예인 같다!”라며 감탄(?)한다.또한 박지현은 코드쿤스트에게 ‘느좋남’ 스타일을 빛내 줄 ‘SNS 인생샷’ 코치까지 받는다. 180도 달라진 박지현의 모습은 어떨까.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr